Nach Mittelfinger-Geste: 28-Jähriger schlug Polizisten ins Gesicht

Ein Supermarkt-Parkplatz in Oberösterreich wird zur Bühne einer heftigen Auseinandersetzung – mit verletzten Beamten und einer Festnahme.

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Ried in der Riedmark im Bezirk Perg ist am Montagnachmittag gegen 17 Uhr eine Polizeikontrolle eskaliert. Beamte einer Verkehrsstreife näherten sich in einem Zivilfahrzeug, wurden dabei von einem 28-Jährigen offenbar umgehend als Polizisten identifiziert. Noch bevor er sein Auto verließ, soll der Mann den Beamten den Mittelfinger gezeigt haben – ohne erkennbaren Anlass, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte.

Faustschlag ins Gesicht

Als beide Seiten ihre Fahrzeuge verließen, soll der 28-Jährige sofort lautstark zu schimpfen begonnen und sich zielgerichnet auf einen der Beamten zubewegt haben. Der Polizist setzte daraufhin einen Handballenstoß ein, um Abstand zu schaffen. Der Mann reagierte darauf mit einem direkten Faustschlag ins Gesicht des Beamten.

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Auch in der Folge zeigte sich der Verdächtige nicht kooperativ: Er leistete erheblichen Widerstand gegen seine Festnahme und versuchte wiederholt, sich den Beamten zu entziehen. Erst durch den gezielten Einsatz von Körperkraft gelang es den Polizisten schließlich, ihn zu Boden zu bringen und festzunehmen.

Einlieferung in Justizanstalt

Beide Beamten trugen bei dem Vorfall Verletzungen davon.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 28-Jährige anschließend in eine Justizanstalt eingeliefert.