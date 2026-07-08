NATO verspricht Ukraine 140 Milliarden Euro an Militärhilfe

Ankara, ein Gipfel, eine milliardenschwere Zusage: Die NATO hat der Ukraine ein Versprechen gegeben, das Maßstäbe setzt.

Beim NATO-Gipfel im türkischen Ankara hat die Ukraine heute eine weitreichende Zusage für milliardenschwere Militärhilfen erhalten. Die versammelten Staats- und Regierungschefs des Bündnisses, darunter auch US-Präsident Donald Trump, bekräftigten in der gemeinsamen Gipfelerklärung ihre „unerschütterliche Verpflichtung“ zur kollektiven Verteidigung gemäß Artikel fünf des Bündnisvertrags.

Milliardenzusagen für Ukraine

Für das laufende Jahr sagten die Verbündeten insgesamt 70 Milliarden Euro zu – bestimmt für Ausrüstung, Unterstützung und militärische Ausbildung. In Summe beläuft sich das zugesagte Volumen damit auf 140 Milliarden Euro. Die Zusage von 70 Milliarden Euro gilt konkret für die Jahre 2026 und 2027, wie aus den Entwürfen der Gipfelerklärung hervorgeht. Das Gesamtvolumen von 140 Milliarden Euro setzt sich nach der Abschlusserklärung aus rund 60 Milliarden Euro an bereits beschlossenen EU-Kredit-Hilfen bis Ende 2027 und rund 80 Milliarden Euro an zusätzlichen bilateralen Zusagen der europäischen NATO-Staaten und Kanadas zusammen.

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Europas neue Rolle

Darüber hinaus übernehmen die europäischen Bündnispartner gemeinsam mit Kanada künftig eine gewichtigere Rolle in der Verteidigung.

Wie aus dem Abschlussdokument des Ankara-Gipfels hervorgeht, kündigten sie neue Rüstungsbeschaffungen im Gesamtumfang von mehr als 50 Milliarden Dollar an.