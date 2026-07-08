Haaland-Fieber: Selbst Google macht beim Hype mit

Erling Haaland trifft, das Netz dreht durch und selbst Google verneigt sich vor dem Norweger auf seine ganz eigene Art.

Erling Haaland sorgt im Netz für Begeisterung: Mit einem Doppelpack führte der norwegische Stürmer seine Mannschaft am 6. Juli 2026 im WM-Achtelfinale zu einem historischen 2:1-Sieg über Brasilien. Im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York entlud sich die Freude der Norweger in ihrem charakteristischen „Ruder-Jubel“ – eine Szene, die sich rasch durch die sozialen Netzwerke verbreitete. Für Norwegen war es der erste Einzug ins Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft überhaupt.

Erling Haaland leads the Viking Row as Norway beats Brazil 2-1 pic.twitter.com/9NSh8burQb — positive side of X 🌞 (@positivityofx) July 6, 2026

Googles Reaktion

Haalands Präsenz im Internet ist längst mehr als nur sportlicher Natur: Sein sogenannter „Haaland Walk“ sowie Ausschnitte aus einem älteren Musikvideo haben Kultstatus erreicht.

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Nun hat auch Google auf den Hype reagiert – wer den Namen des Stürmers in die Suchmaschine eingibt, sieht Wikinger, die über den Bildschirm rudern.