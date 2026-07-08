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Haaland-Fieber: Selbst Google macht beim Hype mit

Haaland-Fieber: Selbst Google macht beim Hype mit
(FOTO: EPA / OLGA FEDOROVA)
2 Min. Lesezeit |

Erling Haaland trifft, das Netz dreht durch und selbst Google verneigt sich vor dem Norweger auf seine ganz eigene Art.

Erling Haaland sorgt im Netz für Begeisterung: Mit einem Doppelpack führte der norwegische Stürmer seine Mannschaft am 6. Juli 2026 im WM-Achtelfinale zu einem historischen 2:1-Sieg über Brasilien. Im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York entlud sich die Freude der Norweger in ihrem charakteristischen „Ruder-Jubel“ – eine Szene, die sich rasch durch die sozialen Netzwerke verbreitete. Für Norwegen war es der erste Einzug ins Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft überhaupt.

Googles Reaktion

Haalands Präsenz im Internet ist längst mehr als nur sportlicher Natur: Sein sogenannter „Haaland Walk“ sowie Ausschnitte aus einem älteren Musikvideo haben Kultstatus erreicht.

Nun hat auch Google auf den Hype reagiert – wer den Namen des Stürmers in die Suchmaschine eingibt, sieht Wikinger, die über den Bildschirm rudern.

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