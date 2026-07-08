Zwei WM-Medaillen, acht Jahre Ruhm – HNS bestätigt Rücktritt von Dalic

Fast acht Jahre, zwei WM-Medaillen, ein Nations-League-Finale – Zlatko Dalic hinterlässt bei Kroatien eine Lücke, die kaum zu füllen sein wird.

Eine Ära geht zu Ende: Zlatko Dalic legt sein Amt als Teamchef der kroatischen Fußballnationalmannschaft nieder. Der kroatische Fußballverband HNS bestätigte den Abgang und verabschiedete sich mit bewegenden Worten: „Bescheidener Anfang. Unvergesslicher Weg. Stolzer Abschied. Nach fast acht Jahren hat Teamchef Zlatko Dalic entschieden, seine außerordentlich erfolgreiche Ära an der Spitze der Feurigen zu beenden. Danke für alle Siege, großen Erfolge, Platzierungen, gewonnenen Medaillen, den Zusammenhalt und die engagierte Repräsentation Kroatiens auf und neben dem Platz. Deine Ergebnisse sprechen von trainerischer Größe, und der Respekt der Spieler, des Trainerteams und der Gegner von menschlichen Qualitäten.“

Dalics Erfolgsgeschichte

Dalic hatte die Nationalmannschaft in einem der schwierigsten Momente ihrer jüngeren Geschichte übernommen – mitten in der WM-Qualifikation 2018, als Nachfolger von Ante Cacic. Was folgte, war eine der bemerkenswertesten Erfolgsgeschichten im europäischen Fußball: Mit dem Einzug ins WM-Finale in Russland und dem Gewinn der Silbermedaille schrieb er sofort Geschichte. Vier Jahre später holte er mit Kroatien Bronze bei der Weltmeisterschaft in Katar, 2023 führte er die Mannschaft ins Finale der Nations League. Diese Bilanz macht ihn zum erfolgreichsten Nationaltrainer, den Kroatien je hatte.

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Die Zahlen sprechen für sich: In 111 Länderspielen unter Dalic erzielte die kroatische Nationalmannschaft 62 Siege, 20 Unentschieden und 29 Niederlagen.

Bevor Dalic auf der Bank der Nationalelf Platz nahm, hatte er sich über Jahre hinweg als Vereinstrainer profiliert – zunächst bei Varteks, Rijeka und Slaven Belupo, ehe er im Nahen Osten Fuß fasste. Bei Al-Faisaly, Al-Hilal und zuletzt Al-Ain, wo er am längsten tätig war, sammelte er internationale Erfahrung, die ihn schließlich für die Aufgabe beim Nationalteam qualifizierte.

Bilic als Nachfolger

Das WM-Turnier in den Vereinigten Staaten endete für Kroatien im Achtelfinale mit einer 1:2-Niederlage gegen Portugal. Das Sechzehntelfinale am 3. Juli 2026 im Toronto-Stadion endete nach einem 0:0 zur Halbzeit mit 2:1 für Portugal.

Als heißester Kandidat auf die Nachfolge von Dalic gilt derzeit Slaven Bilic.