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Ölunfall

Diesel verseucht Adria-Küste – Badeverbot sofort verhängt

Diesel verseucht Adria-Küste – Badeverbot sofort verhängt
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Leck in der Marina Portorož sorgt für gesperrte Strände und rote Flaggen – ausgerechnet in der Hochsaison.

In Portorož ist am Donnerstagmorgen der Hauptstrand gesperrt worden, nachdem aus einem in der örtlichen Marina liegenden Schiff Treibstoff ins Meer ausgelaufen war. Die Gemeinde Piran gab bekannt, dass gegen 8.30 Uhr rund 60 Liter Diesel ausgetreten seien. Unter dem Einfluss des Nordwestwinds breitete sich der Ölfilm rasch in Richtung Küste aus, weshalb vom Baden entlang des gesamten Strandes von Portorož dringend abgeraten wird.

Lage unter Kontrolle

Das kommunale Unternehmen Okolje Piran sperrte den Strand vorsorglich und hisste die rote Flagge. Zur Eindämmung des ausgelaufenen Treibstoffs wurden Ölsperren ausgelegt. Robert Skrokov, Leiter der Abteilung für Küstenmeeresschutz bei der Schifffahrtsverwaltung, erklärte, die Lage sei inzwischen unter Kontrolle.

Der Mistralwind habe dazu geführt, dass sich die Substanz unmittelbar vor dem Strand von Portorož angesammelt habe. Skrokov zeigte sich jedoch zuversichtlich: Der Großteil des ausgetretenen Treibstoffs werde bis Freitag verdunstet sein.

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