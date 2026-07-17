Schluss mit Genderstern: Steiermark verschärft Sprachregeln

Die Steiermark setzt ein klares Zeichen: Genderstern und Binnen-I haben in der Landesverwaltung ab sofort keinen Platz mehr.

Die Steiermark verschärft ihre Sprachpolitik: Nachdem die Landesregierung bereits Anfang März beschlossen hatte, genderbezogene Schreibweisen aus sämtlichen Landesgesetzen und Verordnungen zu tilgen, weitet ein neuer Kommunikationserlass diese Vorgaben nun auf die gesamte Landesverwaltung aus. Unterzeichnet von Landesamtsdirektorin Brigitte Scherz-Schar, legt das Dokument verbindlich fest, dass Genderstern, Binnen-I und vergleichbare Schreibweisen in der offiziellen Kommunikation künftig nicht mehr zulässig sind. Stattdessen setzt das Land auf geschlechtsneutrale Formulierungen oder, wo dies nicht möglich ist, auf die explizite Nennung beider Geschlechter.

Kunaseks Begründung

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) verteidigte die Maßnahme als notwendigen Schritt in Richtung verständlicherer Verwaltungssprache. „Mit dem neuen Kommunikationserlass des Landes sorgen wir für bessere Lesbarkeit und eine Rückkehr zur sprachlichen Normalität“, so Kunasek. Die nun erlassenen Regelungen stellen damit die konsequente Fortsetzung jener Beschlüsse dar, die die Landesregierung bereits im Frühjahr gefasst hatte.

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Kritik & Reaktionen

Wie das Portal 5min berichtet, ist im Erlass ausdrücklich festgehalten, dass Genderstern und Binnen-I ab sofort nicht mehr verwendet werden dürfen – als Begründung führt das Land die Verständlichkeit offizieller Texte ins Treffen. Während die Landesregierung die Reform mit Lesbarkeit und Einheitlichkeit rechtfertigt, werten Kritiker den Schritt als Rückschritt bei der sprachlichen Gleichstellung.