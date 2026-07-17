ÖAMTC warnt vor Staus: Dieses Wochenende wird es eng auf den Straßen

Volle Tanks, leere Nerven: Dieses Wochenende wird auf Österreichs Straßen zur Geduldsprobe – und das gleich aus mehreren Richtungen.

Das bevorstehende Wochenende dürfte für alle, die mit dem Auto in Richtung Süden aufbrechen, erhebliche Geduld erfordern. Der ÖAMTC warnt vor einem spürbaren Anstieg des Verkehrsaufkommens und teils erheblichen Wartezeiten auf den zentralen Transitrouten durch Österreich. Als Hauptursache nennt der Automobilclub den Ferienbeginn im bevölkerungsreichen deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen mit rund 18 Millionen Einwohnern sowie in Teilen der Niederlande.

Hinzu kommt die zweite Urlauberwelle aus dem westlichen Teil Österreichs. Besonders vor Baustellen, Mautstellen und an Grenzübergängen sind längere Staus zu erwarten. Sollte das Wetter mitspielen, werden auch die Zufahrten zu Seen und Wanderregionen stark frequentiert sein.

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Rückreise & Verbote

Doch nicht nur die Reise in den Süden wird zur Geduldsprobe. Gleichzeitig nimmt der Rückreiseverkehr in Richtung Deutschland zu – bereits am vergangenen Wochenende kam es dort zu spürbaren Verzögerungen. Vor allem ab dem Samstagnachmittag und im Verlauf des Sonntags rechnet der ÖAMTC mit erhöhtem Verkehrsaufkommen an den Grenzübergängen, auf der Fernpassstraße sowie auf der Tauernautobahn.

Darüber hinaus weist der ÖAMTC ausdrücklich darauf hin, dass in Salzburg und Tirol Fahrverbote für den Transitverkehr in Kraft sind. Wer bei stockendem Verkehr auf Nebenrouten ausweichen möchte, muss die dort geltenden Abfahrts- und Durchfahrtssperren berücksichtigen.

Im steirischen Weiz kommt am Freitag, 17. Juli, und Samstag, 18. Juli 2026, ein weiterer Störfaktor hinzu: Im Rahmen der Weiz-Rallye werden mehrere Sonderprüfungen auf dem untergeordneten Straßennetz ausgetragen, was zu Streckensperrungen führt. Auf der B72 ist aufgrund des erwarteten Besucherandrangs mit zusätzlichen Verzögerungen zu rechnen.

Stauanfällige Strecken

Als besonders stauanfällige Abschnitte gelten laut ÖAMTC folgende Strecken: die A1 Westautobahn vor dem Grenzübergang Walserberg, die A2 Südautobahn im Bereich der Baustelle bei der Tunnelkette Pack, die A9 Pyhrnautobahn vor den Mautstellen und dem Grenzübergang Spielfeld, die A10 Tauernautobahn vor der Mautstelle St. Michael sowie in den Tunnelbereichen, die A11 Karawankenautobahn vor dem Karawankentunnel, die B179 Fernpassstraße auf der gesamten Strecke mit besonderem Schwerpunkt vor dem Grenztunnel Füssen, die A12 Inntalautobahn vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden sowie die A13 Brennerautobahn zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg und im Bereich der Baustelle an der Luegbrücke.