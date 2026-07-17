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Munitionsexplosion

Wohnhaus in Flammen: Zwei Verletzte nach Explosion

Wohnhaus in Flammen: Zwei Verletzte nach Explosion
FOTO: iStock/Tim Freitag
1 Min. Lesezeit |

Ein Keller, gelagerte Munition – und plötzlich steht ein Wohnhaus in Flammen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Am Donnerstagnachmittag erschütterte eine heftige Explosion ein Einfamilienhaus in Zurndorf im Bezirk Neusiedl am See. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte im Keller des Hauses gelagerte Munition die Ursache für die Detonation gewesen sein. In der Folge brach im Wohnhaus ein Brand aus, der einen Großeinsatz der Einsatzkräfte nach sich zog.

Die B10 musste im Bereich des betroffenen Gebäudes für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Zwei Verletzte

Bei dem Vorfall wurden der 84-jährige Eigentümer des Hauses sowie seine 61-jährige Pflegerin verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die Pflegerin wurde per Rettungshubschrauber ins AKH Wien transportiert, während der betagte Hausbesitzer zur Behandlung ins Krankenhaus Kittsee kam.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.

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