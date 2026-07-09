Autobahn M1: Wo es am meisten staut und welche Umfahrung wirklich etwas bringt

Wer in diesem Sommer über Ungarn Richtung Balkan fährt, kennt das Thema: Auf der M1 wird gebaut. Doch entscheidend ist nicht das Wissen um die Baustelle an sich, sondern die Frage, welche Abschnitte gerade besonders problematisch sind – und welche Ausweichrouten innerhalb Ungarns tatsächlich etwas bringen.

Als eine der meistbefahrenen Transitstrecken für Reisende aus Österreich bleibt die M1 auch in diesem Sommer zentral. Der Grenzübergang Hegyeshalom ist für viele der erste Schritt, bevor es weiter nach Budapest geht – und von dort je nach Reiseziel auf die M7, M5 oder M6.

Baustellen im Detail

Die Bauarbeiten auf der M1 laufen bereits seit geraumer Zeit. Inzwischen befindet sich das Projekt jedoch in einer Phase, in der mehrere Abschnitte gleichzeitig unter Druck stehen. Für Urlauber bedeutet das: Die Strecke ist zwar grundsätzlich passierbar, kann sich bei hohem Verkehrsaufkommen oder Unfällen aber schnell zu einem Nadelöhr entwickeln.

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Ausgebaut wird die M1 zwischen dem Budapester Autobahnring M0 und dem Rastplatz Concó bei Bábolna – ein Abschnitt von rund 78 Kilometern. Geplant sind künftig drei Fahrspuren je Richtung sowie eine zusätzliche intelligente Pannen- und Verkehrsspur. Die erste Bauetappe umfasst den Bereich zwischen M0 und Bicske und soll bis 2028 abgeschlossen sein. Die zweite Etappe von Bicske bis Concó ist für 2029 geplant. Das ungarische Bau- und Verkehrsministerium veranschlagt das Gesamtprojekt mit rund 800 Milliarden Forint – es gilt als größtes laufendes Autobahnvorhaben des Landes.

Aktive Baustellen finden sich derzeit an mehreren Punkten entlang der Strecke. Besonders ins Gewicht fallen die Bereiche Biatorbágy, Bicske, Tatabánya, Mocsa, Komárom und Ács – mit Spurverschwenkungen, verengten Fahrspuren sowie Arbeiten an Brücken, Rastplätzen und dem Fahrbahnuntergrund. Während der Bauarbeiten gelten Geschwindigkeitsbegrenzungen von in der Regel 80 km/h, abschnittsweise sogar 60 km/h.

Als besonders kritisch gilt der Abschnitt zwischen Tatabánya und Biatorbágy. Ungarische Verkehrsdienste meldeten dort zuletzt wiederholt stockenden Verkehr – vor allem in Richtung Budapest, also genau auf jener Fahrtrichtung, die Reisende aus Österreich auf dem Weg in den Süden nutzen. Auch Óbarok zählt zu den Problemstellen: Unfälle innerhalb der Baustellenführung haben dort in der Vergangenheit gezeigt, wie rasch sich bei engen Fahrspuren kilometerlange Staus bilden können. Ausweichmöglichkeiten sind in diesem Bereich kaum vorhanden.

Rund um Bicske und Mány entsteht derzeit auch der neue Anschluss zur M100. Die Bauarbeiten betreffen nicht nur die Hauptfahrbahn, sondern greifen auch in das angrenzende Straßennetz ein. Weiter westlich, zwischen Kilometer 85 und 95, laufen bei Mocsa, Komárom und Ács mehrere Bauprozesse parallel. Gearbeitet wird an Brücken, Durchlässen, Böschungen und Fahrbahnen. Selbst wenn der Verkehr fließt, kann es bei dichtem Reiseverkehr zu spürbaren Verlangsamungen kommen.

Ausweichrouten bewerten

Bei Stau auf der M1 denken viele Fahrer reflexartig an die ungarische Hauptstraße 1, die weitgehend parallel zur Autobahn verläuft. Als kurzfristige Entlastung bei einem konkreten gesperrten Abschnitt kann sie durchaus taugen. Als generelle Umfahrungsstrategie ist sie jedoch problematisch: Sobald größere Fahrzeugmengen von der M1 abfahren, ist auch die Hauptstraße 1 rasch überlastet. Sie führt durch Ortschaften, hat Kreuzungen und zahlreiche langsame Abschnitte. Für Familien mit Kindern oder Reisende mit Anhänger empfiehlt sie sich allenfalls als Notlösung. Sinnvoll ist die Hauptstraße 1 dann, wenn ein Navigationsgerät eine konkrete lokale Umfahrung vorschlägt – nicht aber als pauschale Alternative, die blind angesteuert wird.

Wer den Großraum Budapest und den Abschnitt Tatabánya–Biatorbágy weiträumig umgehen möchte, kann die Route über Győr und die Straße 81 in Betracht ziehen. Diese führt von Győr in Richtung Székesfehérvár und umgeht damit den östlichen Teil der M1. Besonders interessant wird diese Option, wenn sich der Stau auf der M1 bereits vor Tatabánya aufbaut. Ab Székesfehérvár sind je nach Ziel Weiterfahrten Richtung M7, M6 oder ins südliche Ungarn möglich. Der Nachteil liegt auf der Hand: Die Straße 81 ist keine Autobahn. Ortsdurchfahrten, Kreuzungen und Lkw-Verkehr machen sie zur Ausweichoption bei größeren Problemen – nicht zur Standardroute.

Eine weitere Alternative führt durch Westungarn. Wer rechtzeitig reagiert, kann ab Győr über M85 und M86 in Richtung Csorna und Szombathely fahren und von dort weiter nach Südwestungarn. Diese Variante bietet sich für Reisende an, die ins westliche Kroatien oder den südwestlichen Teil Ungarns wollen. Sie umgeht den Raum Tatabánya, Biatorbágy, Budapest und die M0 – was an stark frequentierten Wochenenden ein echter Vorteil sein kann. Für Reisende nach Serbien ist diese Route in der Regel zu weit westlich. Für Teile Kroatiens oder Bosniens kann sie hingegen eine sinnvolle Alternative sein, wenn M1 und M0 stark belastet sind.

Für Reisende in Richtung Ostkroatien, Bosnien oder Teile Serbiens hat die M6 an Bedeutung gewonnen. Die ungarische Autobahn reicht inzwischen bis zur kroatischen Grenze bei Ivándárda, wo auf kroatischer Seite die A5 Richtung Osijek anschließt. Besonders für Ziele in Slawonien, Nordbosnien oder auf dem Weg nach Sarajevo ist diese Verbindung interessant. Auch wer den klassischen Weg über M7 oder M5 vermeiden möchte, kann sie als Alternative in Betracht ziehen. Wichtig dabei: Die M6 löst das M1-Problem vor Budapest nicht automatisch. Wer aus Österreich kommt, muss zunächst abwägen, ob die M1 bis zur M0 noch vertretbar befahrbar ist. Wenn ja, kann die M6 im Anschluss eine gute südliche Weiterfahrt ermöglichen.

Wer nach Serbien reist, bleibt in den meisten Fällen auf der bewährten Route über M1, M0 und M5 – sie ist in vielen Situationen schlicht die kürzeste Verbindung. Bei Problemen auf der M1 lohnt es sich jedoch zu prüfen, ob eine Ausweichroute über Győr, die Straße 81, Székesfehérvár und weiter Richtung Südungarn sinnvoll ist. Das rechnet sich allerdings nur bei erheblichen Verzögerungen. Bei kurzem Stau ist das Warten auf der Autobahn oft schneller als jeder Umweg.

Vor der Abfahrt empfiehlt sich nicht nur ein Blick auf die Gesamtreisezeit. Entscheidend ist eine gezielte Überprüfung der M1 zwischen Tatabánya, Bicske, Óbarok und Biatorbágy. Werden dort bereits Staus gemeldet, sollte man Alternativen ernsthaft in Betracht ziehen. Besonders kritische Zeitfenster sind Freitag und Samstag in Richtung Balkan, bei der Rückreise Sonntag und Montag. Hinzu kommen Baustellen, Lkw-Verkehr und mögliche Wartezeiten an den Grenzen. Wer mit Kindern unterwegs ist, sollte Pausen früher einplanen als gewohnt – einige Rastplätze entlang der M1 werden gerade modernisiert oder sind nur eingeschränkt nutzbar.

Tanken und Pausieren sollte man daher nicht bis zur letzten verfügbaren Gelegenheit aufschieben.