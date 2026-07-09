Hundewinseln im Werbevideo: Rassismus-Vorwurf gegen Asia-Lokal

Ein Werbeclip, ein winsendes Geräusch im Hintergrund – und ein Sturm der Empörung, der ein Linzer Restaurant zum Handeln zwang.

Ein Werbevideo eines Asia-Restaurants in Linz hat auf TikTok für erheblichen Unmut gesorgt. Die Userin „Thi“ machte vor wenigen Tagen auf den Clip aufmerksam, in dem im Hintergrund ein winselnder Hund zu hören ist, während eine junge Frau auf einen Teller mit Essen zuläuft, ihn in die Höhe hält und sagt: „Bei […] erwartet euch eine große Auswahl an Speisen. Überzeugt euch selbst und kommt vorbei!“ In der Kommentarspalte häuften sich kritische Reaktionen.

Ein Nutzer schrieb: „Wie respektlos.“ Das Social-Media-Team des Lokals antwortete darauf lediglich mit: „Hä wieso?“ Auf die Folgefrage eines anderen Users „War das lustig?“ fiel die Reaktion identisch aus.

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Rassistische Klischees

In ihrer Kritik an den Verantwortlichen des Restaurants zeigte sich „Thi“ unmissverständlich – zumal das Video trotz vorangegangener Hinweise zunächst online geblieben war. Sie erklärte: „Wenn eine weiße Frau anfängt für ein asiatisches Restaurant zu promoten und dabei mit rassistischen Klischees und Vorurteilen spielt, wie zum Beispiel dass Asiaten Hundefleisch essen, dann müssen wir anfangen darüber zu reden.“ Derartige Vorurteile würden seit Jahrzehnten dazu eingesetzt, Menschen auszugrenzen und auszuschließen.

Eine vermeintliche „Selbstironie“ helfe dabei nicht weiter, „wenn weiße Menschen, wenn das weiße Publikum es nicht eingrenzen kann zwischen Selbstironie und einem tatsächlichen Klischee.“ Dass ausgerechnet eine weiße Frau diesen Witz transportiere, hinterlasse einen faden Beigeschmack.

Eine weitere Nutzerin fragte in den Kommentaren: „Wollen die damit sagen sie haben Hundefleisch heimlich?“, woraufhin das Restaurant antwortete: „Nein, sondern so funktioniert leider Social Media.“

Offizielle Entschuldigung

Einen Tag nach Ausbruch der Debatte veröffentlichte das Lokal auf seinem TikTok-Kanal eine offizielle Stellungnahme und entfernte den Beitrag. Darin hieß es: „Uns ist bewusst geworden, dass der Beitrag als Anspielung auf ein rassistisches Klischee gegenüber asiatischen Menschen verstanden werden konnte. Das war nicht unsere Absicht. Trotzdem verstehen wir die Kritik und nehmen sie sehr ernst. Deshalb haben wir das Video sofort gelöscht.“

Ergänzend teilte das Team mit: „Es tut uns ehrlich leid, dass wir mit diesem Beitrag Menschen verletzt oder enttäuscht haben. Dafür möchten wir uns aufrichtig entschuldigen.“ Als direkte Konsequenz wurde die Zusammenarbeit mit dem externen Content Creator beendet. Künftig wolle man alle Inhalte sorgfältiger prüfen; gleichzeitig bedankte sich das Restaurant bei jenen, die respektvoll auf den Fehler hingewiesen hatten.