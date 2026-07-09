Dalić-Nachfolge: Drei Kroaten kämpfen um den heißesten Job des Landes

Kroatiens Trainersuche läuft – und ein altbekannter Name steht ganz oben auf der Liste.

Nach dem Abgang von Zlatko Dalic als Teamchef der kroatischen Nationalmannschaft dreht sich alles um eine zentrale Frage: Wer übernimmt das Ruder? Zlatko Dalic hat sechs Tage nach dem WM-Aus Kroatiens im Achtelfinale gegen Portugal seinen Rücktritt als Nationaltrainer bekanntgegeben und beendet damit seine fast neunjährige Amtszeit als Teamchef. Dalic war seit Oktober 2017 Trainer der kroatischen Nationalmannschaft und führte Kroatien 2018 zur Vizeweltmeisterschaft, 2022 zur Bronzemedaille bei der WM sowie 2023 ins Finale der UEFA Nations League, insgesamt betreute er das Team in 111 Länderspielen. Derzeit kursieren nur wenige Namen ernsthaft im Gespräch – allen voran Slaven Bilic und Ivica Olic, wobei auch Nenad Bjelica als verfügbare Option nicht außer Acht gelassen werden sollte. Die stärksten Karten hält laut übereinstimmenden Berichten aus Verbandskreisen Bilic in der Hand – er könnte schon bald auf jenen Posten zurückkehren, den er bereits sechs Jahre lang bekleidete.

Bilic blickt auf eine beachtliche Spielerkarriere zurück: von Hajduk Split über Karlsruhe, West Ham und Everton bis zur Rückkehr zu Hajduk, wo er seine aktive Laufbahn ausklingen ließ. Auch im Nationaldress hinterließ er bleibende Spuren – 44 Länderspiele stehen zu Buche. Der unbestrittene Höhepunkt war die Bronzemedaille bei der WM 1998 in Frankreich, auch wenn seine Teilnahme lange auf der Kippe stand.

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„Ich wusste bis zuletzt nicht, ob ich überhaupt zur WM fahren würde – geschweige denn spielen, denn ich kämpfte mit ernsthaften Verletzungsproblemen. Der Sieg gegen Deutschland ist natürlich mein liebstes Spiel, aber das Auftaktmatch gegen Jamaika liegt mir besonders am Herzen – weil ich eigentlich gar nicht dabei sein sollte. Ich hatte einen Hüftbruch. Auch nach der WM habe ich weitergespielt, und letztlich hat mich genau das meine Karriere gekostet. Ciro sagte damals zu mir: ‚Komm, Junge, versuch es wenigstens für das dritte Spiel.‘ Einen Tag vor dem Jamaika-Match bat ich Dr. Nemec um eine Spritze, um beim Training zu testen, ob es geht – und es ging. Ich merkte, dass ich spielen kann. Deshalb bedeutet mir dieses Spiel so viel“, erzählte Bilic vor Beginn dieser Weltmeisterschaft.

Bilics Trainerweg

Unmittelbar nach seinem Karriereende bei Hajduk stieg er dort ins Trainergeschäft ein – ohne jegliche Erfahrung auf der Bank, was entsprechende Skepsis hervorrief. In seinem ersten Jahr als Coach gelang ihm kein Titelgewinn, obwohl Hajduk damals durchaus auf Augenhöhe mit Dinamo agierte. 2004 übernahm er die kroatische U21-Auswahl, mit der ihm die EM-Qualifikation jedoch verwehrt blieb – im Playoff scheiterte er an Serbien und Montenegro. Danach zwang ihn ein Wirbelsäuleneingriff zur Pause.

Den Sprung zur A-Nationalmannschaft vollzog er 2006, nachdem Zlatko Kranjcar mit Kroatien bei der WM gegen Brasilien, Japan und Australien in der Gruppenphase gescheitert war. Bilic übernahm zu einem schwierigen Zeitpunkt: Der Kader befand sich im Umbruch, und die EM-Qualifikationsgruppe hatte es in sich – mit England, dem von Guus Hiddink trainierten Russland und dem unbequemen Israel.

Zlatko Dalic verdient Anerkennung für mindestens sechs Dinge, die seine Ära prägen. Er brachte die Nationalmannschaft zurück in die ganze Breite des Landes – nach Split, Zagreb, Rijeka und Osijek. Er schenkte der kroatischen Nation, zumindest für Momente, ein Gefühl von Stärke und Bedeutung zurück. Er formte Kroatien zu einer respektierten Fußballmacht auf internationalem Parkett. Er hinterließ kein Trümmerfeld, sondern einen jungen, hungrigen Kader voller Potenzial. Er blieb stets er selbst – unberührt von den Hintergrundkräften rund um das große Geld im Transfergeschäft. Und er hielt seinen Überzeugungen und seiner Weltanschauung in jeder Situation die Treue.

Auf verschiedenen Webseiten wurde ein Text unter dem Titel „Privileg und Erbe“ veröffentlicht, der enthüllt, was der scheidende Teamchef den Spielern nach der Niederlage gegen Portugal mit auf den Weg gab – samt weiterer Anekdoten aus seiner Amtszeit.

Bilics Amtszeit startete vielversprechend: England kassierte zwei Niederlagen, Russland rettete sich mit zwei Remis, Israel verlor nach langer Zeit auf eigenem Platz – und Kroatien fuhr zur EM in die Schweiz und nach Österreich, wo man die Gruppe mit drei Siegen souverän anführte. Was dann im Viertelfinale gegen die Türkei folgte, gehört zu den schmerzhaftesten Kapiteln der kroatischen Fußballgeschichte: Klasnic brachte Kroatien in Führung, das Halbfinale schien zum Greifen nah – bis Semih Şentürk in der zweiten Minute der Nachspielzeit ausglich. Im Elfmeterschießen war Kroatien dann schwach und schied aus.

Bilic wurde vorgeworfen, nach der Führung nicht abgesichert, keine Wechsel vorgenommen und das Spiel nicht kontrolliert zu haben. Er selbst betonte später, einen Wechsel beantragt zu haben – die Schiedsrichter hätten jedoch nicht reagiert. Die WM-Qualifikation für 2010 verpasste Kroatien unter Bilic, dennoch blieb er im Amt und führte das Team zur EM 2012 in Polen und der Ukraine. Dort besiegte die Nationalmannschaft Irland, spielte gegen Italien remis und unterlag Spanien – mit vier Punkten belegte man Rang drei in der Gruppe und schied aus.

Dennoch hinterließ er einen ausgesprochen positiven Eindruck: Das Verhältnis zu den Spielern war hervorragend, die Mannschaft überzeugte mit ansehnlichem Fußball. Kein Wunder, dass die Angebote nicht lange auf sich warten ließen. Bilic entschied sich zunächst für Lokomotive Moskau, wechselte dann zu Besiktas, danach zu West Ham, arbeitete in Saudi-Arabien bei Al Ittihad, bei West Bromwich, in China, bei Watford und abermals in Saudi-Arabien. In den Phasen ohne Trainerengagement war er als Fußballkommentator in englischen Medien präsent – und das äußerst erfolgreich.

Kandidaten im Vergleich

Dazu kommt seine Leidenschaft für Musik – seine Hymne „Vatreno ludilo“, entstanden gemeinsam mit der Hard-Rock-Band Rawbau, lief während der EM im Pressezentrum rauf und runter. Vor allem aber war er ein überragender Spieler und ein fähiger Teamchef – kein Wunder also, dass er als klarer Topfavorit auf die Nachfolge von Dalic gehandelt wird. Doch auch Ivica Olic darf in dieser Diskussion nicht fehlen: Er begann als Dalics Assistent, übernahm zwischenzeitlich die U21-Auswahl und ist bei dieser WM erneut als Co-Trainer im Einsatz. Deutlich zu wenig Beachtung findet hingegen Nenad Bjelica – und das zu Unrecht. Er verfügt über starke Trainerreferenzen, ist ehemaliger Nationalspieler, und Berichten zufolge wird sein Name in der Verbandsführung durchaus ernsthaft diskutiert. Klarheit dürfte rasch eintreten: Bereits im September stehen die ersten Partien der Nations League auf dem Programm. Für die UEFA Nations League 2026/27 ist Kroatien in Liga A der Gruppe A3 zugeteilt und trifft dort auf Spanien, England und Tschechien. In der Nations-League-Gruppenphase 2026 bestreitet Kroatien sein erstes Spiel am 24. September 2026 auswärts gegen Spanien und trifft am 26. September 2026 auswärts auf Tschechien.

Dabei hat das Trommeln für Bilic längst begonnen. Doch wo hat er in seiner Trainerkarriere tatsächlich etwas vorzuweisen? Nirgendwo, nichts – und nun soll er die Nationalmannschaft führen, einzig weil er aus Split stammt? Wäre er auch nur annähernd so kompetent, wie er sich selbst darstellt und wie ihn Kustic lobt, würde er irgendwo auf der Welt arbeiten und nicht zu Hause auf Beschäftigung warten. Offenbar will ihn niemand – aber für Kroatien soll er gut genug sein.

Eines ist es, als Spieler auf dem Platz zu stehen und Anweisungen zu befolgen – ein völlig anderes, als Trainer die Fäden zu ziehen und anderen zu sagen, wie sie spielen sollen. Auch Olic überzeugt in dieser Rolle nicht. Er war ein Läufer, kein Denker des Spiels. Was hat er mit der Jugendnationalmannschaft erreicht? Nichts.

In den vergangenen zehn Jahren saß Bilic bei acht Vereinen auf der Bank, unterschrieb meist Zwei- oder Dreijahresverträge und verließ die Klubs in der Regel nach einem Jahr – manchmal noch früher. Bei West Ham United und West Bromwich Albion wurde er mitsamt seinem Stab wegen enttäuschender Ergebnisse entlassen.