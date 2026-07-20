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Weil sie Geschlechtsverkehr ablehnten: Touristen auf Mallorca von Zuhälter verprügelt

Weil sie Geschlechtsverkehr ablehnten: Touristen auf Mallorca von Zuhälter verprügelt
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Urlaubsabend an der Playa de Palma endet mit Verletzungen – ein Angreifer schlägt mit Fahrradschloss und Gürtel zu.

An der Playa de Palma auf Mallorca sind zwei Touristen Opfer eines Angriffs geworden. Vorausgegangen war eine Situation, in der die Urlauber von Sexarbeiterinnen unerwünscht bedrängt und begrapscht worden waren. Als die Männer die Avancen zurückwiesen, griff ein Mann sie mit einem Fahrradschloss sowie einem Gürtel an.

Einer der beiden Touristen wurde dabei mehrfach getroffen und erlitt Verletzungen. In ihrer Bedrängnis suchten die Männer Schutz bei einer nahegelegenen Polizeistreife, die den Angreifer noch vor Ort festnehmen konnte.

Festnahme am Tatort

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen senegalesischen Staatsangehörigen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung sowie der Körperverletzung verantworten.

Die Ermittlungen zu den näheren Umständen des Vorfalls sind noch nicht abgeschlossen.

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