Biss ins Kinn, Zigarette ins Gesicht – Mann attackiert Frauen im Park

Ein Abend im Wiener Park endet für mehrere Frauen im Krankenhaus – und für einen 32-Jährigen in Handschellen.

Ein Polizeieinsatz wegen mutmaßlicher Belästigungen ist am Samstagabend im Alois-Drasche-Park in Wien-Wieden außer Kontrolle geraten. Ein 32-Jähriger soll mehrere Frauen attackiert haben und verletzte bei seiner Festnahme auch eine Polizeibeamtin.

Nachdem mehrere betroffene Frauen den Notruf gewählt hatten, rückten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kopernikusgasse sowie der Polizeidiensthundeeinheit zum Tatort aus. Der Verdächtige konnte noch vor Ort gestellt werden. Wie die Polizei mitteilte, zeigte der 32-jährige bulgarische Staatsbürger deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel.

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Gewalt gegen Beamtin

Als die Beamten den Mann stoppen wollten, stürmte dieser unvermittelt auf sie zu. Er soll einer Diensthundeführerin ins Gesicht gespuckt, sie an den Unterarmen gepackt und ihr mehrfach mit der Stirn gegen den Kopf gestoßen haben, wodurch die Beamtin verletzt wurde.

Die Festnahme des 32-Jährigen war schließlich nur unter Einsatz körperlicher Gewalt möglich. Da er sich massiv zur Wehr setzte und wiederholt um sich trat, legten ihm die Einsatzkräfte Hand- und Fußfesseln an. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person wurde Cannabis gefunden.

Gegen den Mann wurden unter anderem Anzeigen wegen des Verdachts der mehrfachen Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie des Widerstands gegen die Staatsgewalt erstattet. Er befindet sich in Haft. Eine Einvernahme war laut Polizei bislang nicht möglich.

Attacken im Park

Im Rahmen der Ermittlungen schilderten die betroffenen Frauen den Hergang der Ereignisse. Demnach soll der Mann zunächst versucht haben, eine 29-Jährige, die gemeinsam mit einer Freundin auf einer Parkbank saß, gegen ihren Willen zu küssen. Als sie sich widersetzte, soll er ihr ins Kinn gebissen, sie geschlagen und ihr einen glühenden Zigarettenstummel ins Gesicht gedrückt haben.

Zwei Frauen, die der 29-Jährigen zu Hilfe kamen, soll der Tatverdächtige ebenfalls angegangen sein: Eine soll er gewürgt, einer anderen das Oberteil zerrissen haben. Beide gaben zudem an, dass der Mann auch versucht habe, sie zu beißen und/oder zu küssen.

Die 29-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien behandelt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.