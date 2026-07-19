Red Bull lässt ihn ziehen: Klopp kehrt auf die große Bühne zurück

Der Weg ist frei: Jürgen Klopp kehrt auf die große Bühne zurück – und diesmal trägt er das DFB-Trikot.

Jürgen Klopp steht kurz vor seiner Rückkehr auf die große Fußballbühne – diesmal in Diensten der deutschen Nationalmannschaft. Wie Bild und Sky berichten, soll der 59-Jährige Ende nächster Woche offiziell als neuer Bundestrainer vorgestellt werden. Mit dem DFB war sich Klopp bereits seit Längerem einig, ein Vertrag bis zur WM 2030 gilt als gesetzt.

Red Bulls Freigabe

Der entscheidende Schritt war die Freigabe durch seinen bisherigen Arbeitgeber. Als Fußballchef bei Red Bull besaß Klopp noch einen laufenden Vertrag bis 2029 – ohne Ausstiegsklausel. Die Gespräche mit Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff verliefen offenbar reibungslos: Der Konzern stellt keinerlei Forderungen und lässt Klopp ziehen.

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Eine Ablösezahlung war schon länger kein Thema mehr. Zwischenzeitlich war allerdings im Gespräch, dass Klopp parallel zu seiner Tätigkeit als Bundestrainer auch als Markenbotschafter für den Getränkehersteller fungieren könnte. Davon ist nun keine Rede mehr – Klopp wird ausschließlich für den DFB tätig sein und sich vollständig auf seine neue Aufgabe als Teamchef konzentrieren.

Offizielle Präsentation

Noch ist Klopp als TV-Experte für MagentaTV bei der WM im Einsatz. In den kommenden Tagen sollen die letzten Formalitäten geklärt werden.

Die offizielle Präsentation als Nachfolger von Julian Nagelsmann ist für Freitag angesetzt.