Nur wenige Stunden vor dem Finale: Ronaldo tippt auf diesen WM-Sieger

Eine Fußball-Legende hat gesprochen – und ihr Tipp für das WM-Finale 2026 fällt eindeutig aus.

Brasiliens Fußball-Ikone Ronaldo Nazario hat im Vorfeld des FIFA-WM-Finals 2026 eine klare Einschätzung abgegeben: Spanien wird Weltmeister. Im Gespräch mit ESPN Brasil tippte der ehemalige Ausnahmestürmer auf einen deutlichen Sieg der Spanier gegen Titelverteidiger Argentinien. „Ich glaube, Spanien wird das Spiel gewinnen – und zwar deutlich“, so Ronaldo unmissverständlich.

Für ihn war La Roja von Beginn des Turniers an gesetzt: Spanien und Frankreich galten ihm als die beiden Top-Favoriten. Frankreich scheiterte im Halbfinale mit 0:2 an Spanien. Damit fehlt der Mannschaft von Luis de la Fuente nur noch ein einziger Sieg, um die jüngste Erfolgsserie im internationalen Fußball mit dem WM-Titel zu krönen. „Für mich waren Frankreich und Spanien immer die Favoriten“, bekräftigte Ronaldo.

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Spaniens Rekord-Serie

Am Sonntag, dem 19. Juli 2026, kommt es im MetLife Stadium in East Rutherford (New Jersey) zum großen Finale – dem 104. und letzten Spiel dieser erweiterten Weltmeisterschaft. Anstoß ist um 15:00 Uhr Ortszeit (21:00 Uhr MESZ). Spanien tritt mit einer beeindruckenden Serie von 37 Pflichtspielen ohne Niederlage an und hat das gesamte Turnier über in sieben Partien lediglich ein einziges Gegentor zugelassen. Zu keinem Zeitpunkt lag La Roja im Rückstand.

Das Team um Rodri jagt den zweiten WM-Titel der Vereinsgeschichte – nach dem historischen Triumph 2010 in Südafrika, als Andrés Iniesta in der Verlängerung gegen die Niederlande das goldene Tor erzielte. Mit nur einem Gegentor in sieben Spielen stellt Spanien die stabilste Defensive des gesamten Turniers. Die kompakte Abwehrformation und die disziplinierte Viererkette waren maßgeblich für den Einzug ins Finale verantwortlich.

Ronaldos Analyse

Ronaldos Vertrauen in Spanien fußt vor allem auf der Fähigkeit der Mannschaft, das Spiel über Ballbesitz zu kontrollieren und das Tempo nach eigenem Ermessen zu diktieren. Argentinien könnte in ernsthafte Schwierigkeiten geraten, sollte Spanien früh in Führung gehen und die Partie von da an dominieren. „Ich glaube nicht, dass Argentinien die Kraft hat, das Spiel zu drehen, wenn Spanien ein oder zwei Tore vorne liegt – weil Spanien die ganze Zeit den Ball haben wird“, erklärte er.

Gleichzeitig zollte Ronaldo den Argentiniern Respekt und bezeichnete den erneuten Finaleinzug vier Jahre nach dem Titelgewinn in Katar als außergewöhnliche Leistung. Argentinien strebt als erste Herrenmannschaft seit Brasilien 1962 die erfolgreiche Titelverteidigung an. Dennoch sieht Ronaldo die Qualität und Spielkontrolle der Mannschaft von Luis de la Fuente als entscheidenden Vorteil gegenüber dem Team von Lionel Messi.