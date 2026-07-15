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Halbfinale

Frankreich chancenlos: Spanien träumt wieder vom WM-Titel

Frankreich chancenlos: Spanien träumt wieder vom WM-Titel
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Spanien ist zurück auf der ganz großen Bühne – und ein 19-Jähriger könnte dabei Geschichte schreiben.

Lamine Yamal winkte nach dem Abpfiff lächelnd zu seinem kleinen Bruder auf der Tribüne hinauf – ein Moment, der die Stimmung im AT&T Stadium in Dallas perfekt einfing. Spanien hat das WM-Halbfinale gegen Frankreich mit 2:0 gewonnen und steht damit zum ersten Mal seit 2010 wieder in einem WM-Finale. Der amtierende Europameister ließ dem französischen Starensemble dabei kaum Raum zur Entfaltung.

Mikel Oyarzabal verwandelte in der 22. Minute einen Elfmeter, den Yamal herausgeholt hatte, zur Führung. Pedro Porro sorgte in der 58. Minute mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung. Kylian Mbappé verließ den Rasen mit gesenktem Kopf. Im Finale trifft Spanien nun auf Titelverteidiger Argentinien oder England.

Porros Gänsehaut

„Das ist ein Traum, der Wirklichkeit wird. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Wir haben ein großes Spiel gemacht“, jubelte Torschütze Porro. Besonders hob er den Zusammenhalt hervor: „Wir 26 sind eine Einheit, der ganze Kader. Das hier ist für uns alle. Ich kriege Gänsehaut.“

Nationaltrainer Luis de la Fuente richtete den Blick bereits nach vorne. „Jetzt haben wir diesen Schritt gemacht und wollen auch den Titel“, sagte der Erfolgstrainer. „Ich bin extrem glücklich.“ Und er ergänzte: „Ich bin stolz, ein Spanier zu sein.“

Yamals Rekordchance

Für Yamal persönlich könnte das Finale eine weitere historische Dimension bekommen. Sollte Spanien den WM-Pokal holen, wäre der Offensivspieler mit 19 Jahren und sechs Tagen der jüngste Fußballer der Geschichte, der sowohl Europa- als auch Weltmeister ist.

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