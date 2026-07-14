Dua Lipa gegen Trump-Familie: Popstar stellt sich hinter Protestbewegung

Albanien brennt – nicht durch Feuer, sondern durch Wut. Dua Lipa ergreift Partei, und ein mächtiger Name steht im Zentrum des Sturms.

Dua Lipa hat sich öffentlich hinter die Protestbewegung in Albanien gestellt, die sich an einem umstrittenen Luxusbauprojekt im Naturschutzgebiet Zvernec entzündet hat. Die 30-jährige britische Sängerin, deren Eltern aus dem Kosovo und Albanien stammen, äußerte sich im Podcast „Service95 Book Club“ und erklärte, sie finde es „bedenklich“, wenn eine Regierung „einfach ein Gesetz ändern kann, um Umweltschutzauflagen zu umgehen“.

Trumps Albanien-Projekt

Im Mittelpunkt der Proteste steht ein geplanter Tourismuskomplex an der albanischen Südwestküste, der mit Ivanka Trump, der Tochter von US-Präsident Donald Trump, sowie deren Ehemann Jared Kushner in Verbindung gebracht wird. Das Projekt wurde bereits 2024 präsentiert. Seinen Auslöser fanden die Proteste Ende Mai, als in Zvernec Stacheldraht und Baumaschinen an den Stränden auftauchten.

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Für das Tourismusprojekt sind nach Angaben mehrerer Berichte Investitionen von rund 1,4 Milliarden Euro für das Luxusresort auf der Insel Sazan und zusätzlich rund 4,7 Milliarden US-Dollar für das Bauvorhaben im Küstengebiet bei Zvernec vorgesehen, insgesamt mit bis zu etwa 10.000 Hotelzimmern sowie weiteren Villen und Wohnungen.

Seither gehen in Tirana Woche für Woche Tausende Menschen auf die Straße – vorwiegend in den Abendstunden. Inzwischen ist auch Ministerpräsident Edi Rama ins Visier der Demonstrierenden geraten.

Die Pläne sehen darüber hinaus vor, die bislang unbewohnte Insel Sazan – einst Standort einer geheimen kommunistischen Militärbasis – in ein gehobenes Urlaubsziel umzuwandeln. Die Lagune Vjosa-Narta an der südlichen Adriaküste gilt als bedeutendes Rastgebiet für Zugvögel und Flamingos.

Geschäftliche Interessen

Die albanische Regierung verfolgt seit Jahren das Ziel, den Tourismus als wirtschaftlichen Wachstumsmotor zu etablieren. Die albanische Regierung hat dem mit Jared Kushners Fonds Affinity Partners verbundenen Unternehmen Atlantic Incubation Partners Ende 2024 beziehungsweise Anfang 2025 den Status eines „strategischen Investors“ verliehen, womit ein beschleunigtes Sonderverfahren für das Milliardenprojekt ermöglicht wurde.

Die Trump-Familie wiederum ist weltweit in zahlreiche Luxusprojekte involviert. Kritiker werfen nicht nur Trumps Söhnen, sondern auch Kushner und seiner Frau vor, die Präsidentschaft des Familienoberhaupts für eigene geschäftliche Interessen zu nutzen.