Seit Samstag Abend: 14-Jähriger spurlos verschwunden

Seit Samstag fehlt jede Spur: Ein 14-Jähriger aus Naarn verschwand ohne Vorwarnung – die Polizei sucht dringend nach Hinweisen.

Im Bezirk Perg (Oberösterreich) läuft seit dem Wochenende eine Suchaktion nach einem 14-jährigen Burschen, der spurlos verschwunden ist. Der Jugendliche verließ am Samstag um etwa 18 Uhr seine Wohnadresse in Naarn, ohne jemandem mitzuteilen, wohin er geht – und ohne irgendwelche persönlichen Sachen mitzunehmen. Noch am selben Abend erstattete sein Vater bei der Polizei eine Vermisstenanzeige.

Keine Spur gefunden

Wie aus einer Aussendung der Polizei hervorgeht, ist der Aufenthaltsort des Jugendlichen bis heute unbekannt. Weder die Ermittlungen der Beamten noch Hinweise aus dem familiären und sozialen Umfeld des Burschen haben bislang zu einem Ergebnis geführt.

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Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der 14-Jährige mit einer grauen kurzen Hose, einem schwarzen T-Shirt sowie weißen Sneakern bekleidet.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu seinem Verbleib geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 059133/4320 direkt an die Polizeiinspektion Perg zu wenden.