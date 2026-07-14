KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Polizeieinsatz

Gürtel, Kabel, Blutergüsse am ganzen Körper: Vater misshandelt eigene Söhne

Gürtel, Kabel, Blutergüsse am ganzen Körper: Vater misshandelt eigene Söhne
Symbolbild (FOTO: iStockphoto)
1 Min. Lesezeit |

Ein Notruf in der Nacht bringt ans Licht, was sich hinter verschlossenen Türen über Jahre abgespielt haben soll.

In der Nacht auf Montag rückte die Polizei in Wien-Penzing aus, nachdem kurz nach Mitternacht Meldungen über einen gewalttätigen Familienvater eingegangen waren. Ein 42-jähriger Mann soll seinen zwölfjährigen Sohn mit einem Kabel und einem Ledergürtel geschlagen und ihm mit dem Tod gedroht haben.

Als der 17-jährige Bruder schlichtend eingreifen wollte, soll auch er von dem Mann tätlich angegriffen worden sein. Die eintreffenden Beamten nahmen den 42-Jährigen noch in der Wohnung fest.

Jahrelange Misshandlung

Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann seine Kinder bereits über mehrere Jahre hinweg wiederholt körperlich misshandelt haben soll.

Der Zwölfjährige wies zahlreiche Hämatome und Einblutungen am gesamten Körper auf.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Suchaktion
Seit Samstag Abend: 14-Jähriger spurlos verschwunden
| Polizeieinsatz
Gürtel, Kabel, Blutergüsse am ganzen Körper: Vater misshandelt eigene Söhne
| Unwetter
Violette Warnstufe: Österreich versinkt in Hagel und Fluten
| Vermisstenfall
Sie braucht dringend ihre Medikamente: Wo ist die 14-jährige Eleonora?
| Himmelsschauspiel
Sternschnuppen, Sonnen- und Mondfinsternis – Dieser August wird astronomisch
MEHR AKTUELLE NEWS