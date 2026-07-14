Gürtel, Kabel, Blutergüsse am ganzen Körper: Vater misshandelt eigene Söhne

Ein Notruf in der Nacht bringt ans Licht, was sich hinter verschlossenen Türen über Jahre abgespielt haben soll.

In der Nacht auf Montag rückte die Polizei in Wien-Penzing aus, nachdem kurz nach Mitternacht Meldungen über einen gewalttätigen Familienvater eingegangen waren. Ein 42-jähriger Mann soll seinen zwölfjährigen Sohn mit einem Kabel und einem Ledergürtel geschlagen und ihm mit dem Tod gedroht haben.

Als der 17-jährige Bruder schlichtend eingreifen wollte, soll auch er von dem Mann tätlich angegriffen worden sein. Die eintreffenden Beamten nahmen den 42-Jährigen noch in der Wohnung fest.

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Jahrelange Misshandlung

Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann seine Kinder bereits über mehrere Jahre hinweg wiederholt körperlich misshandelt haben soll.

Der Zwölfjährige wies zahlreiche Hämatome und Einblutungen am gesamten Körper auf.