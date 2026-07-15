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Familientragödie

Stunden lang unbemerkt: Vater und Kind sterben bei Traktorunfall

Stunden lang unbemerkt: Vater und Kind sterben bei Traktorunfall
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein Ausflug auf der Wiese endet in einer Tragödie: Vater und Tochter sterben, ein Kind überlebt – stundenlang unbemerkt.

Auf einem Wiesengelände in Satteins im Bezirk Feldkirch ist es am Dienstag zu einem schweren Traktorunfall gekommen, bei dem ein Vater und seine sechsjährige Tochter ums Leben kamen. Nach Angaben der Polizei dürfte das Gespann ins Rutschen geraten und anschließend umgekippt sein.

Besonders erschütternd an dem Unglück: Es ereignete sich bereits am Vormittag, wurde jedoch zunächst von niemandem bemerkt. Der Notruf ging laut Landespolizeidirektion Vorarlberg erst am Nachmittag ein.

Tochter gerettet

Im Traktor mit Anhänger saß der Vater gemeinsam mit seinen beiden Töchtern. Während der Lenker und das sechsjährige Mädchen den Unfall nicht überlebten, konnte die vierjährige Tochter gerettet werden. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Großer Rettungseinsatz

Der Rettungseinsatz gestaltete sich umfangreich: Neben dem Notarzthubschrauber waren zwei Feuerwehren, die Bergrettung, ein Kriseninterventionsteam sowie die Polizei mit mehreren Einheiten – darunter der Polizeihubschrauber Libelle, eine Drohne und mehrere Streifen – vor Ort im Einsatz.

Die genaue Ursache des Unglücks ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Ermittlungen laufen.

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