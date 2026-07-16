Messi badete ihn als Säugling – am Sonntag kämpfen sie um den WM-Titel (FOTOS)

Ein Zufallsfoto, zwei Weltklassespieler – und eine Geschichte, die sich 19 Jahre später im WM-Finale vollendet.

Es war ein Schnappschuss, der die Welt nicht loslässt. Lionel Messi, der damals 20-jährige Aufsteiger des FC Barcelona, hält im Jahr 2007 einen fünf Monate alten Säugling in einer Plastikwanne. Das Baby heißt Lamin Jamal. Knapp zwei Jahrzehnte später stehen sich beide im Finale der Weltmeisterschaft 2026 gegenüber.

Fotograf Joan Monfort war dabei, als das Bild entstand – und erinnert sich noch gut an den Moment. Messi sei damals ausgesprochen zurückhaltend gewesen, habe zunächst nicht gewusst, wie er das Kind richtig halten solle. Erst Lamins Mutter Sheila Ebana griff ein und half ihm dabei.

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Zufälliger Symbolmoment

Der Anlass war eine Wohltätigkeitsveranstaltung: UNICEF und die katalanische Zeitung Diario Sport organisierten eine Tombola in der Siedlung Roca Fonda. Die Familie Jamal gewann – und bekam als Preis die Gelegenheit, sich mit einem Spieler des FC Barcelona fotografieren zu lassen.

Dass es ausgerechnet Messi sein würde, war purer Zufall. Kein inszeniertes Aufeinandertreffen, kein geplanter Symbolmoment – nur ein schüchterner junger Fußballer und ein Baby, das von alldem selbstverständlich nichts ahnte.

One of the most incredible full-circle moments in football. In 2007, a young Lionel Messi took part in a UNICEF charity photoshoot at Barcelona. Families entered a raffle, and by pure chance Messi was paired with a five-month-old baby named Lamine Yamal. Nineteen years later,… pic.twitter.com/LulXOn6EH8 — Dale Anderson (@officialdale777) July 16, 2026

Im Jänner 2026 schloss sich der Kreis auch abseits des Rasens: Der 18-jährige Lamin Jamal wurde offiziell zum UNICEF-Botschafter des guten Willens ernannt – und tritt damit in Messis Fußstapfen, die weit über den Fußball hinausreichen.

Statistiken & Finale

Die statistischen Parallelen zwischen den beiden sind dabei kaum zu glauben: Beide erzielten ihr erstes WM-Tor im Alter von exakt 18 Jahren und elf Monaten – und beide trugen dabei die Rückennummer 19. Messi 2006, Jamal 2026.

Im WM-Finale 2026 führt Lamin Jamal Spanien als Schlüsselspieler aufs Feld, während Lionel Messi für Argentinien sein letztes großes Turnier bestreitet. Das Finale findet am 19. Juli 2026 um 21:00 Uhr MESZ im MetLife Stadium in East Rutherford statt.