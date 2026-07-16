Kroatien feiert ein Stück Mediengeschichte – und bringt dafür eine besondere Münze in Umlauf, die schnell zur Rarität werden könnte.

Kroatien gibt eine neue Zwei-Euro-Gedenkmünze heraus, die das hundertjährige Bestehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks HRT würdigt. Die Kroatische Nationalbank HNB brachte das Sammlerstück am Donnerstag, dem 16. Juli 2026, offiziell in den Umlauf. Mit einer Gesamtauflage von lediglich 200.000 Exemplaren ist die Münze vergleichsweise selten – ein Umstand, der dazu beitragen dürfte, dass viele Stücke rasch in Sammlerhände gelangen, anstatt dauerhaft im Zahlungsverkehr zu zirkulieren.

Motiv & Design

Das Motiv der nationalen Seite zeigt fünf stilisierte Radiowellen, die auf den historischen Sendestart von Radio Zagreb am 15. Mai 1926 um 20.30 Uhr verweisen. Die Wellenform ist dabei in Anlehnung an das kroatische Schachbrettmuster gestaltet und steht symbolisch für die Wurzeln des heutigen öffentlich-rechtlichen Senders.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Eingebettet in das Design sind die Jahreszahl „2026″, das Länderkürzel „HR“ sowie die kroatische Inschrift „100 GODINA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE“. Entlang des Münzrandes zieht sich der Satz „O LIJEPA O DRAGA O SLATKA SLOBODO“ – ein Vers aus der „Hymne an die Freiheit“ des kroatischen Dichters Ivan Gundulic. Entworfen wurde die nationale Seite vom Bildhauer Karlo Gross.

Ausgabe & Sammlerwert

Ab Montag, dem 20. Juli, kann die Sondermünze zum Nennwert von zwei Euro umgetauscht werden – solange der Vorrat reicht. Bürgerinnen und Bürger können die Münze auf Grundlage einer zuvor bestätigten Vorabbestellung ohne zusätzliche Gebühr direkt an der Kasse der Kroatischen Nationalbank in der Jurišićeva 17 in Zagreb umtauschen oder sich gegen Erstattung der Versandkosten per Post innerhalb Kroatiens zusenden lassen.

Obwohl es sich formal um eine reguläre Umlaufmünze mit einem Nennwert von zwei Euro handelt, könnte die begrenzte Stückzahl das Interesse von Sammlern wecken. Ob und in welchem Ausmaß sich ein höherer Marktwert entwickelt, hängt von mehreren Faktoren ab: dem Erhaltungszustand der einzelnen Exemplare, der tatsächlichen Nachfrage sowie der Anzahl der unbeschädigt aufbewahrten Stücke.

Münzen, die im alltäglichen Zahlungsverkehr verwendet wurden, erzielen bei Sammlern in der Regel geringere Preise als solche in einwandfreiem oder original verpacktem Zustand. Wer in den kommenden Wochen in Kroatien mit Bargeld bezahlt, sollte daher einen genaueren Blick auf sein Wechselgeld werfen –

denn unter den gewöhnlichen Zwei-Euro-Stücken könnte sich eines der 200.000 Jubiläumsexemplare verbergen.