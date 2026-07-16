Polizei jagt Strandräuber: Diebstahlswelle trifft Badegäste in Kroatien

Stranddiebe schlagen zu, während Badegäste im Wasser sind – die Polizei Rijeka reagiert mit einer gezielten Fahndung.

Die Polizei von Primorje-Gorski Kotar hat eine intensive Fahndung nach Tätern eingeleitet, die in den Monaten Juni und Juli an den Stränden von Rijeka und der umliegenden Region Diebstähle begangen haben. Was für viele Einheimische und Urlauber als unbeschwerte Sommerzeit an der Küste der Kvarner-Bucht begann, endete für zahlreiche Badegäste mit dem Verlust persönlicher Wertgegenstände. Während die Menschen im Wasser waren, nutzten Diebe die kurzen Momente der Unaufmerksamkeit gezielt aus.

Im Visier der Täter standen vor allem unbeaufsichtigt zurückgelassene Rucksäcke und Taschen – ob am Handtuch, bei der Stranddusche oder in der Nähe von Gastronomiebetrieben. Darin befanden sich häufig hochwertige Mobiltelefone, Uhren, Schmuckstücke, technische Geräte wie Laptops und Kameras sowie Bargeld. Zwar verzeichnete die Polizei im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres einen Rückgang der Fallzahlen, doch auch im Jahr 2025 bleibt das Risiko für Strandbesucher weiterhin real.

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Polizeiliche Empfehlungen

Um Schäden zu vermeiden und das eigene Eigentum zu sichern, appelliert die Polizei an Bürgerinnen, Bürger und Touristen, einige grundlegende, aber wirkungsvolle Verhaltensregeln am Strand zu beachten. Wertgegenstände gehören nicht an den Strand – teurer Schmuck, größere Geldbeträge und teure Foto- und Videoausrüstung haben auf einem Handtuch nichts zu suchen. Nehmen Sie nur so viel Geld mit, wie Sie für Kleinigkeiten wie Kaffee, Saft oder Eiscreme benötigen, und bewahren Sie persönliche Dokumente und Bargeld niemals am selben Ort auf.

Wer kurz die Stranddusche aufsucht oder ein Café besucht, sollte Freunde, Bekannte oder vertrauenswürdige Personen in der Nähe bitten, die eigene Tasche im Blick zu behalten. Ebenfalls rät die Polizei davon ab, am Strand wiederholt Bargeld zu zählen oder das Mobiltelefon offen zu kontrollieren – solches Verhalten signalisiert potenziellen Tätern unmittelbar, wo sich Wertsachen befinden. Auch Schlüssel – insbesondere solche mit Anhängern, die Gebäudenamen oder Kfz-Kennzeichen tragen – sollten so verwahrt werden, dass sie für Unbefugte nicht zugänglich sind.

Wer mit dem Auto anreist, sollte vor dem Verlassen des Fahrzeugs sämtliche Fenster schließen und die Türen verriegeln. Wertgegenstände dürfen keinesfalls sichtbar auf den Sitzen zurückbleiben. Wer mit dem Fahrrad zum Strand kommt, wird gebeten, dieses zu sichern und an einem stabilen Gegenstand – etwa einem Baum oder einem Zaun – anzuschließen.

Nach einem Diebstahl

Sollte ein Diebstahl bemerkt werden, ist umgehend der Notruf 192 zu wählen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei empfiehlt es sich, die unmittelbare Umgebung des Tatorts zu durchsuchen – Täter werfen nach einer Geldentnahme häufig Dokumente oder nicht benötigte Gegenstände weg. Werden solche Fundstücke entdeckt, sollten sie vorsichtig in eine Tasche verpackt und der Polizei übergeben werden, da sie wertvolle Hinweise zur Identifizierung der Täter liefern können.