Wien tanzt unter der Erde: U-Bahn-Station wird zum Techno-Club

Wien tanzt unter der Erde: Eine U-Bahn-Station wird zur Nacht zum exklusiven Club – und die Tickets sind heiß begehrt.

Zwischen ein Uhr und vier Uhr morgens verwandelt sich die U-Bahn-Station Wien-Volkstheater in einen ungewöhnlichen Veranstaltungsort: Mitten in der Station legt das Kollektiv Verum Gaudium auf – mit Tech Trance und Hard Techno als musikalischen Schwerpunkten. Vom regulären Fahrbetrieb ist zu dieser Zeit nichts mehr zu spüren.

Das Event findet in der Nacht von Donnerstag, 6. August, auf Freitag, 7. August 2026, statt.

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Für ein sicheres Miteinander während des gesamten Abends sorgt laut den Wiener Linien ein Awareness-Team, das durchgehend vor Ort präsent sein wird.

Tickets & Verkauf

Wie die Wiener Linien betonen, habe die Erfahrung vergangener Jahre gezeigt, dass die Tickets für das Stations-Rave erfahrungsgemäß rasch vergriffen sind. Deshalb sind diesmal zwei separate Verkaufsphasen über oeticket geplant. Der Ticketpreis beträgt 20 Euro.

Die erste Verkaufsrunde beginnt am 28. Juli 2026 um 10 Uhr, eine weitere Möglichkeit zum Kauf besteht am 30. Juli 2026 ab 19 Uhr.

Reihe „WL x“

Das Event ist Teil der Reihe „WL x“, mit der die Wiener Linien besondere Party- und Kulturerlebnisse im Stadtgebiet ins Leben rufen wollen.

Im Veranstaltungskalender 2026 findet sich darüber hinaus auch ein angekündigtes Surprise-Event.