Erste Freibäder verbieten Kindern ohne Schwimmabzeichen den Zutritt

Sommer, Sonne, Freibad – doch für viele Kinder in NRW endet der Ausflug bereits am Eingang. Ein Abzeichen entscheidet.

Viele Kinder können nicht sicher schwimmen – und im Freibad kann diese Lücke schnell gefährlich werden. Mehrere Bäder in Nordrhein-Westfalen reagieren nun mit verschärften Zugangsregeln. Wenn die Temperaturen am Pfingstwochenende auf bis zu 30 Grad klettern, werden die Freibäder im Land wieder Zulauf bekommen. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, die ohne Eltern ins Wasser wollen, bleibt die Tür an vielen Orten jedoch geschlossen – wer kein Bronzeabzeichen vorweisen kann, kommt nicht rein.

Hinter dieser Entscheidung stecken alarmierende Zahlen. Laut Deutschlandfunk geht die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft davon aus, dass knapp 60 Prozent aller Viertklässler nicht sicher genug schwimmen können. Angesichts dieser Lage sahen zahlreiche Bäder keine andere Wahl, als die Zügel anzuziehen.

Verschärfte Zugangsregeln

„Bei uns sind die Telefone heißgelaufen“, erklärt eine Stadtsprecherin aus Verl südlich von Bielefeld. Seit Anfang Mai gilt dort: Wer unter 16 ist und ohne erwachsene Begleitung ins Wasser will, muss mindestens das Bronzeabzeichen vorlegen – den früheren „Freischwimmer“. Die Voraussetzungen dafür sind, die Baderegeln zu kennen, ein Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 15 Minuten Schwimmen, einmal ca. 2 Meter tief tauchen und dabei einen Gegenstand heraufzuholen sowie ein Sprung vom Startblock oder dem Ein-Meter-Brett. Etliche Jugendliche wurden in Verl bereits abgewiesen. Das habe durchaus Kritik und pampige Reaktionen geerntet, bestätigt die Sprecherin.

Weitere Bäder folgen diesem Beispiel. Im Westfalenbad in Hagen, wo in den Jahren 2024 und 2025 tödliche Badeunfälle zu verzeichnen waren, gelten inzwischen strengere Sicherheitsvorschriften. Das Porta-Bad in Porta Westfalica verlangt von Kindern ab sieben Jahren, die ohne Begleitung kommen, ebenfalls den Nachweis des Bronzeabzeichens. Im Lippstadter Kombibad „CabrioLi“ besteht diese Regelung schon länger: Kinder dürfen dort erst ab zehn Jahren allein erscheinen, bis zum Alter von 16 Jahren nur mit Bronze oder einer höheren Qualifikation.

Frank Zantis, Sprecher der DLRG in Nordrhein-Westfalen, kann die Verschärfung nachvollziehen. Die Bäder wollten angesichts knapper Ressourcen sicherstellen, dass sich nur sichere Schwimmer im Wasser aufhielten. Das Einstiegsabzeichen „Seepferdchen“ reiche dafür nicht aus. Peter Harzheim, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister, pflichtet bei: „Das ist eine gute Idee, eine saubere Idee. Das Bronzeabzeichen gewährleistet, dass die Kinder sicher im Schwimmen sind.“

Mangel an Ressourcen

Der Mangel an Geld und Personal, der viele Bäder überhaupt erst zu diesem Schritt gebracht hat, ist damit nicht behoben. Vor allem in ländlichen Regionen schließen immer mehr Schwimmbäder oder schränken ihre Öffnungszeiten ein – was wiederum die Möglichkeiten für Kinder verringert, das Schwimmen zu erlernen und Abzeichen zu erwerben. Eine gemeinsame Erhebung von DLRG und Deutschem Schwimmverband in Nordrhein-Westfalen macht das Ausmaß deutlich: Je nach Region müssen Familien bis zu anderthalb Jahre auf einen Kursplatz warten. Zantis empfiehlt Eltern, sich so früh wie möglich darum zu kümmern.

Harzheim appelliert an die öffentliche Hand, stärker einzugreifen. Besonders besorgniserregend ist für ihn der bundesweite Mangel an Bademeistern – zwischen 2.500 und 3.000 Stellen seien derzeit unbesetzt, mit steigender Tendenz. In Österreich hat ein Freibad die Konsequenz bereits auf die Spitze getrieben und verzichtet nun vollständig auf Bademeister.