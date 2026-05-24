Vignetten-Betrug: Fake-Anbieter kassieren ab – Autofahrer zahlen Strafe

Wer eine slowenische E-Vignette kauft, tappt schnell in eine Falle – denn nicht jeder Anbieter ist, was er vorgibt zu sein.

Immer häufiger tauchen im Internet Anbieter auf, die slowenische E-Vignetten über fragwürdige Plattformen verkaufen – ohne dazu berechtigt zu sein. Die zuständigen Behörden raten Autofahrern dringend, beim Kauf ausschließlich auf offizielle Kanäle zu setzen. Als autorisierte Verkaufsstellen gelten neben dem Portal des slowenischen Mautbetreibers DARS (evinjeta.dars.si) auch ASFINAG, der ADAC sowie die Tankstellenkette PETROL.

Wer hingegen auf andere Seiten zurückgreift – die in Suchmaschinen mitunter ganz oben erscheinen –, riskiert nicht nur unnötige Mehrkosten, sondern im schlimmsten Fall auch handfesten Betrug.

Dreiste Betrugsmaschen

Wie die Behörden warnen, verlangen unbefugte Anbieter teils erhebliche Aufschläge auf den regulären Vignetten-Preis – in einzelnen Fällen mehrere Dutzend Prozent. Doch das finanzielle Risiko ist nicht das einzige Problem: Es kommt vor, dass ein solcher Vermittler das Geld einkassiert, aber schlicht keine Vignette bei DARS registriert. Der Käufer zahlt – und fährt trotzdem ohne gültige Mautberechtigung.

Besonders heimtückisch sind Fälle, die im Zusammenhang mit Vignetten mit künftigem Gültigkeitsdatum bekannt geworden sind. Nachdem der Kauf abgeschlossen war, haben einzelne Wiederverkäufer im Nachhinein das hinterlegte Kennzeichen stillschweigend abgeändert – ohne dass der Käufer davon wusste. Das Ergebnis: Die Vignette existiert zwar, ist aber einem anderen Fahrzeug zugeordnet.

Gezielte Werbefallen

Dass solche Seiten überhaupt so leicht zu finden sind, ist kein Zufall. Unbefugte Anbieter schalten gezielt Werbung, um in den Suchergebnissen prominent zu erscheinen. Autofahrern wird daher empfohlen, vor dem Kauf die URL der aufgerufenen Seite genau zu prüfen. Handelt es sich nicht um einen offiziell autorisierten Anbieter, sollte die Seite umgehend verlassen werden.

Wer über die richtigen Kanäle kauft, zahlt den tatsächlichen Vignetten-Preis – nicht mehr – und kann sicher sein, dass die Mautberechtigung korrekt mit dem eigenen Kennzeichen verknüpft ist. Wer hingegen ohne gültige Vignette auf slowenischen Autobahnen und Schnellstraßen erwischt wird, muss mit einer Strafe von 300 Euro rechnen.