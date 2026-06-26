Vom Balkan nach Manhattan: Das Leben einer serbischen Unterwelt-Legende (VIDEO)

Vom Balkan in die Unterwelt Manhattans: Bosko Radonjics Leben liest sich wie ein Krimi – und war keiner.

Bosko Radonjic kam aus ärmlichen Verhältnissen – geboren in der Siedlung Dovarje bei Uzice, aufgewachsen im Schatten eines Bürgerkriegs, der seiner Familie alles nahm. Sein Vater, ein Mitglied der Ravna-Gora-Bewegung, wurde erschossen. Seine Schwester überlebte den Krieg nicht – sie starb unter kommunistischer Folter.

Für den jungen Bosko war klar: In diesem System hatte er keine Zukunft. Gemeinsam mit seinem Freund Milovan Djoric Djora, der später als bekannter Anhänger von Roter Stern Belgrad in Erscheinung treten sollte, schmuggelte er sich zunächst nach Graz – und von dort weiter in Richtung Amerika.

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New Yorker Unterwelt

1970 ließ sich Radonjic in Manhattan nieder. Dort schloss er sich SOPO an, der Serbischen Befreiungsbewegung des Vaterlandes, und fand in Nikola Kavaja einen Mentor und Paten, der ihn auch mit seiner ersten Frau traute. Die beiden planten ein Attentat auf den jugoslawischen Staatschef Josip Broz Tito und verübten Bombenanschläge auf jugoslawische Konsulate. Radonjic bezahlte dafür mit zwei Jahren Haft.

Der nächste entscheidende Schritt in seinem Leben war die Freundschaft mit Teddy Kaminski, dem damaligen Anführer der irischen Mafia in New York. Als Kaminski starb, übernahm Radonjic dessen Rolle – und stieg damit in eine der einflussreichsten Positionen der New Yorker Unterwelt auf. Noch bemerkenswerter war seine Verbindung zu John Gotti, dem späteren Boss der Gambino-Familie.

Gotti und Radonjic verband neben dem Antikommunismus auch gegenseitiges Vertrauen: Radonjic hatte Gotti einst Unterschlupf gewährt, als dieser untergetaucht war. Als Dank schlug Gotti eine Allianz zwischen den beiden Organisationen vor – die irische Mafia wurde zur bewaffneten Streitmacht der Gambinos. 1985 wurde Paul Castellano, der sogenannte „Boss aller Bosse“ der New Yorker Mafia, ermordet. Gotti rückte an seine Stelle – stand jedoch bald selbst unter dem Verdacht, hinter dem Mord zu stecken. Er wurde zu hundert Jahren Haft verurteilt.

Rückkehr nach Serbien

1990 kehrte Radonjic nach Serbien zurück. Empfangen wurde er unter anderem von Djordje Bozovic, dem Schriftsteller Momo Kapor sowie Danica und Vuk Draskovic. Nach turbulenten Jahren ließ er sich in Belgrad nieder und führte ab 1996 die „Lotos Bar“ in der Stadt.

Eine Rückkehr in die USA war ihm verwehrt – er reiste stattdessen nach Südamerika. 1999 saß er erneut ein Jahr im Gefängnis, ohne jedoch jemals seine Überzeugungen preiszugeben. Radonjic selbst beschrieb seine Haltung als die eines orthodoxen Christen und SOPO-Mitglieds: Er habe sich geschworen, niemals zuzulassen, dass ein Serbe einem anderen Serben Schaden zufügt.

Amerika gegenüber hegte er Bitterkeit – das Land hatte ihm Zuflucht geboten, als er aus Jugoslawien floh, ihm aber den Rücken gekehrt, als er nach Serbien zurückkehrte. Gotti selbst soll ihm geraten haben, heimzugehen – zumal der Krieg auf dem Balkan bereits begonnen hatte. Mit Unterstützung seiner amerikanischen Kontakte half Radonjic in der Folge den Serben in Bosnien.

Seine letzten Jahre verbrachte er zwischen Zlatibor und Belgrad. 2011 starb Bosko Radonjic nach einem schweren Schlaganfall. Die Totenmesse und Gedenkfeier fanden auf dem Neuen Friedhof in Belgrad statt, beigesetzt wurde er in Uzice.

Auf seinem Grabstein steht heute: „Mein Leben ist meine Ehre.“