Auto sommerfit für die Heimfahrt: Klimaanlage, Reifen und Kühlmittel im Check

1.000 Kilometer, volles Auto, 35 Grad: Die Heimfahrt fordert das Auto extrem. Ein kurzer Check vor der Abreise schützt vor Panne und Hitzefrust. Hier ist die wichtigste Liste – in zehn Minuten erledigt.

Die Klimaanlage zuerst

Ohne Klima wird die Fahrt zur Qual. Der ÖAMTC empfiehlt, die Klimaanlage etwa alle zwei Jahre prüfen zu lassen (ÖAMTC). Auch die Nutzung will gelernt sein. Der Temperaturunterschied zur Außenluft sollte maximal 6 bis 8 Grad betragen – sonst droht Erkältungsgefahr.

Kühlmittel und Motor im Blick

Hitze setzt dem Motor zu. Prüfen Sie den Stand der Kühlflüssigkeit und achten Sie auf die Motortemperatur. Ein sinkender Stand ist ein Warnsignal. Er kann auf ein Leck im Kühlsystem hindeuten. Im Zweifel vor der Fahrt in die Werkstatt.

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10-Minuten-Check vor der Abfahrt

Klimaanlage: kühlt sie kräftig? (sonst Check)

Kühlflüssigkeit und Ölstand prüfen

Reifendruck und Profil kontrollieren (morgens, kalte Reifen)

Scheibenwischer und Wischwasser auffüllen

Licht, Bremsen, Batterie checken

Pflichtausrüstung: Warndreieck, Warnwesten, Verbandskasten

Reifen bei Hitze richtig prüfen

Hitze verändert den Reifendruck. Heißer Asphalt und hohe Temperaturen lassen den Druck steigen. Messen Sie zum richtigen Zeitpunkt. Kontrollieren Sie den Reifendruck am besten morgens bei kalten Reifen. Bei voller Beladung etwas mehr Druck einstellen.

Beladen, aber sicher

Volle Autos sind schwerer zu beherrschen. Schweres Gepäck nach unten und nach vorne, nichts lose im Innenraum. Die Dachbox kostet Sprit. Sie erhöht Verbrauch und Seitenwind-Empfindlichkeit – ruhig und vorausschauend fahren.

Die Batterie nicht vergessen

Hitze schwächt auch die Batterie. Hohe Temperaturen setzen älteren Batterien stark zu. Vor der langen Fahrt lohnt ein Test. Ein Ausfall kommt selten gelegen. Eine schwache Batterie streikt gern am Urlaubsmorgen. Im Zweifel rechtzeitig tauschen.

Beladung und Dachbox

Schweres gehört nach unten. Packen Sie schwere Koffer tief und nah an die Rückbank. Nichts darf lose im Innenraum liegen. Die Dachbox kostet Sprit. Sie erhöht Verbrauch und Windempfindlichkeit. Fahren Sie damit ruhiger und vorausschauend.

Pausen und Fahrstil bei Hitze

Müdigkeit ist die größte Gefahr. Alle zwei Stunden eine Pause hält wach und sicher. Wechseln Sie sich am Steuer ab, wenn möglich. Sanft fahren spart und schont. Niedrige Drehzahl und gleichmäßiges Tempo sparen Sprit und Nerven. Das schont auch den heißen Motor.

Dokumente und Notfallpaket

Papiere gehören griffbereit. Zulassung, Führerschein und die Grüne Karte sollten schnell zur Hand sein – mehr im Versicherungs-Ratgeber. Ein kleines Notfallpaket hilft. Wasser, Snacks, Powerbank und Verbandskasten gehören ins Auto. So sind Sie auch im Stau gut versorgt.

Reifen und Bremsen prüfen

Reifen sind der Kontakt zur Straße. Profil, Druck und Alter entscheiden über Sicherheit bei Hitze und Nässe. Prüfen Sie auch den Ersatzreifen. Bremsen müssen sitzen. Bei langen Bergabfahrten an der Küste werden sie stark gefordert. Ungewohnte Geräusche gehören in die Werkstatt.

Kühlung und Flüssigkeiten

Der Motor darf nicht überhitzen. Kühlwasser und Ölstand vor der Fahrt kontrollieren. Im Stau bei Hitze ist das besonders wichtig. Klimaanlage checken. Eine gewartete Klimaanlage hält Fahrer und Kinder leistungsfähig. Ein Filterwechsel sorgt für saubere Luft.

Sicht und Beleuchtung

Gute Sicht rettet Leben. Saubere Scheiben, volle Wischwasser-Tanks und intakte Wischer sind Pflicht. Insektenreste verschlechtern die Sicht enorm. Lichter komplett prüfen. Alle Lampen rundum testen, inklusive Brems- und Blinklicht. In manchen Ländern sind Ersatzlampen vorgeschrieben.

Pflichtausrüstung je Land

Jedes Land hat eigene Regeln. Warnweste, Warndreieck und Verbandskasten sind fast überall Pflicht. Teils braucht es zwei Westen oder Ersatzlampen. Informieren Sie sich vorab. Ein kurzer Blick auf die Vorschriften der Transitländer erspart Strafen – Details auch im Grenz-Ratgeber.

Versicherung und Dokumente nicht vergessen

Technik ist nur die halbe Vorbereitung. Auch Papiere und Versicherung müssen passen. Für die Heimfahrt wichtig: die Grüne Karte und die richtige Pannen-Absicherung – Details im Ratgeber zur Grünen Karte.

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