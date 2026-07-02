Zwei Promille, eine Schere: Ehefrau sticht auf schlafenden Mann ein

Ein blutender Mann, eine Schere, eine Ehefrau mit zwei Promille – in Wien-Simmering eskalierte eine Nacht tödlich.

In Wien-Simmering erschien am Mittwochvormittag ein 79-jähriger Mann halbnackt und mit blutenden Wunden an der Polizeiinspektion in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße. Gegenüber den Beamten schilderte er, dass seine 60-jährige Ehefrau ihn im Schlaf mit einer Schere angegriffen und ihm dabei Schnittverletzungen an den Armen zugefügt habe. Zudem habe sie ihn mit dem Tod bedroht.

Festnahme & Verbot

Die Frau wurde kurz darauf in der gemeinsamen Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen. Ein Alkotest ergab einen Blutalkoholwert von zwei Promille. Gegen sie wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt; in der anschließenden Vernehmung verweigerte sie jede Aussage. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung befand sie sich weiterhin in Haft.

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Hilfsangebote

Wer Gewalt erlebt oder beobachtet, kann sich jederzeit an die Polizei wenden – der Notruf ist unter 133 rund um die Uhr erreichbar. Persönliche Beratung bietet auch die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien unter der kostenlosen Hotline 0800 216346 an.

Weitere Anlaufstellen sind die Frauenhelpline unter 0800 222 555, die Wiener Interventionsstelle und das Gewaltschutzzentrum unter 0800 700 217, der Opfer-Notruf unter 0800 112 112 sowie der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser unter 05 77 22.