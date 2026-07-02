Organisierte Bande: Frau warnt vor Diebstahl am Busbahnhof

Am Busbahnhof Novi Sad treibt eine organisierte Bande ihr Unwesen – und ihre Methoden sind erschreckend durchdacht.

Gerade in der Reise- und Urlaubssaison häufen sich an belebten Busbahnhöfen die Fälle von Taschendiebstahl – und der neue Busbahnhof in Novi Sad bildet da keine Ausnahme. Reisende werden dringend gebeten, beim Einsteigen und bei der Gepäckaufgabe besondere Vorsicht walten zu lassen. Professionelle Diebe nutzen das Gedränge rund um den Gepäckraum gezielt aus, um Geldbörsen, Mobiltelefone und Dokumente zu entwenden.

Eine Frau aus Novi Sad, deren Mann Opfer eines solchen Diebstahls wurde, wandte sich mit einer eindringlichen Warnung an die Facebook-Gruppe „Novosadjanke“. „Ich möchte alle Reisenden und ihre Angehörigen darauf hinweisen, beim Einsteigen in den Bus und beim Aufgeben des Gepäcks äußerst wachsam zu sein. Unserer Erfahrung nach ist am Bahnhof eine gut organisierte Gruppe von Taschendieben aktiv, die das Durcheinander beim Verladen der Koffer gezielt ausnutzt“, schrieb sie.

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Organisiertes Vorgehen

Die Gruppe, so schildert sie es, setze sich aus Personen verschiedener Altersgruppen zusammen – ältere und mittelalte Frauen, jüngere Frauen, Männer mittleren Alters sowie mehrere junge Männer. „Alle sind ordentlich gekleidet, tragen Rucksäcke oder Taschen und wirken auf den ersten Blick wie ganz gewöhnliche Reisende oder Personen, die jemanden verabschieden.“

Soweit die Frau beobachten konnte, nähern sich mehrere Männer mit großen Koffern dem Gepäckraum des Busses, drängen sich vor und blockieren den Durchgang, während der Fahrer das Gepäck entgegennimmt. Gleichzeitig treten zwei weitere Personen an den Fahrer heran – angeblich mit einer Frage oder einem Anliegen – und nutzen dabei die entstehende Unübersichtlichkeit aus.

Die weiblichen Mitglieder der Gruppe hielten sich währenddessen in der Nähe und behielten die Lage im Blick. „Wenn alles vorbei war, hörten wir, wie sie sich zuriefen, sie seien zum falschen Bus gegangen und müssten nun einen anderen suchen – danach entfernten sich alle gemeinsam“, schildert sie weiter. Sie beobachtete zudem Personen, die nachträglich zum Gepäckraum kamen, die Herausgabe eines angeblich versehentlich eingeladenen Koffers verlangten und sich nach Abfahrt des Busses auf verschiedene Fahrzeuge verteilten.

Dringende Warnhinweise

Trotz aller Aufmerksamkeit wurde ihr Mann letztlich doch bestohlen. Die Frau betont, dass die Täter nicht nur Erwachsene im Visier haben, sondern auch Kinder, die durch die vorderen Bustüren einsteigen.

„Bewahren Sie Geldbörse, Telefon und Dokumente niemals in Außentaschen auf. Lassen Sie Ihre Sachen beim Verstauen des Gepäcks nicht aus den Augen. Wenn Sie jemanden verabschieden, sollte eine Person das Einladen der Koffer im Blick behalten, während eine andere beim Reisenden bleibt“, appelliert sie. „Seien Sie besonders aufmerksam, wenn sich ein Gedränge bildet oder wenn Sie jemand durch ein Gespräch ablenkt oder den Weg versperrt. Ein einziger unachtsamer Moment kann genügen, um ohne Geld, Telefon oder Ausweis dazustehen.“