Taschendiebe am Schwedenplatz: Polizei fahndet nach dreistem Duo

Rolltreppe, Gedränge, ein kurzer Moment – und plötzlich war alles weg. Die Polizei fahndet nun öffentlich.

Im Zusammenhang mit einem Diebstahl, der sich am 21. März gegen 4.30 Uhr in der Wiener U-Bahnstation Schwedenplatz ereignete, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der Tatort befand sich im Bereich einer Rolltreppe, wo einem Lokalbesucher von einem der beiden Tatverdächtigen unbemerkt sowohl die Geldbörse aus der Hosentasche als auch eine Halskette entwendet worden sein soll.

Das spätere Opfer hatte sich zuvor in einem Lokal aufgehalten. Eine unmittelbar nach dem Vorfall eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

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FOTO: LPD Wien

Fahndung läuft

In der Folge entschied die Staatsanwaltschaft, Lichtbilder der mutmaßlichen Täter zu veröffentlichen. Anhand dieser Aufnahmen wird nun nach zwei Verdächtigen gesucht.

Hinweise – auch anonyme – nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-62800 entgegen.