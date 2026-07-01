Großes Sommer-Gewinnspiel: OMV verlost Gutscheine im Wert von 1.000 Euro

Sommer, Roadtrip, Balkan-Besuch: Mit OMV wird der nächste Stopp zum Gewinnmoment. Verlost werden Gutscheine im Gesamtwert von 1.000 Euro.

Der Sommer ist da. Damit beginnt auch die Zeit für spontane Ausflüge, Familienbesuche in der Balkan-Region und Urlaubsreisen. Gerade unterwegs zählt jeder gute Stopp. Eine OMV-Station ist dabei mehr als nur ein Ort zum Tanken. Sie ist Versorgungsstopp, Treffpunkt und Begleiter auf der Reise.

Mehr als nur Tanken

Vor der Abfahrt kann eine Autowäsche den Urlaub einläuten. Unterwegs sorgt ein VIVA-Kaffee in Barista-Qualität für eine angenehme Pause. Außerdem bietet der Shop alles, was man schnell noch braucht. Auch OMV MaxxMotion Premium-Kraftstoffe spielen auf langen Strecken eine wichtige Rolle. Denn gerade vor einer Reise soll das Auto gut vorbereitet sein. So wird der Stopp bei OMV zum praktischen Teil der Sommerplanung.

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(Foto: zVg.)

Gut aufgestellt Richtung Balkan-Region

OMV verfügt über ein starkes Netzwerk mit mehr als 1.700 Tankstellen in acht europäischen Ländern. Dazu kommt ein wachsendes Netz an Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge. Auch auf vielen Routen Richtung Balkan-Region ist OMV vertreten. In Rumänien, Bulgarien, Moldau und Serbien gibt es rund 780 OMV- und Petrom-Stationen. Damit bleibt OMV für viele Reisende ein verlässlicher Begleiter.

OMV-Gutscheine im Wert von 1.000 Euro

Jetzt gibt es zusätzlich die Chance auf tolle Preise. Verlost werden OMV-Gutscheine im Gesamtwert von 1.000 Euro. Sie eignen sich ideal für alle, die diesen Sommer unterwegs sind. Die Gutscheine können beim Tanken, im Shop oder für eine Autowäsche nützlich sein. Außerdem sind sie perfekt für alle, die sich eine kleine Pause an der OMV-Station gönnen möchten.

(Foto: zVg.)

Diese Preise warten auf euch:

5 x 100-Euro-Tankgutscheine

6 x 50-Euro-Shop-Gutscheine

4 x 50-Euro-CarWash-Gutscheine

So machst du mit:

• Erzähl uns in den Kommentaren: Warum hättest gerade du einen dieser Gutscheine verdient?



• Markiere zusätzlich eine Person, mit der du gerne verreisen würdest. Du kannst auch jemanden markieren, mit dem du einen Kaffee trinken möchtest. Oder du nennst jemanden, mit dem du dein Auto für den Roadtrip vorbereiten würdest. Auch ein spontaner Stopp bei OMV zählt natürlich. Danach bist du bereits im Lostopf.

Das Gewinnspiel läuft bis 16. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Teilnahmeschluss ausgelost. Anschließend werden sie von KOSMO verständigt.

Viel Glück und gute Fahrt!