Günstiger unterwegs: Spritpreise sinken vor dem Urlaub

Volle Tanks, leere Geldbörsen – das muss im Sommerurlaub nicht sein. Wer clever plant, spart an der Zapfsäule.

Pünktlich zum Start der Reisesaison haben sich die Kraftstoffpreise in Österreich spürbar nach unten bewegt. Diesel ist derzeit für 1,73 Euro pro Liter erhältlich, Super 95 kostet 1,68 Euro. Nachdem der Nahostkonflikt die Preise zeitweise auf über zwei Euro pro Liter getrieben hatte, bewegen sich die Kosten für beide Kraftstoffarten nun wieder auf dem Niveau von Anfang März 2026.

Europäischer Vergleich

Im europäischen Vergleich schneidet Österreich dabei günstig ab: In Italien liegt der Dieselpreis bei 1,89 Euro, Super 95 bei 1,81 Euro; in Frankreich sind es 1,87 beziehungsweise 1,94 Euro, in Deutschland 1,76 beziehungsweise 1,90 Euro. Wer noch weniger für den Treibstoff ausgeben möchte, ist in Tschechien, Slowenien oder Kroatien besser aufgehoben.

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ARBÖ-Pressesprecher Sebastian Obrecht empfiehlt Reisenden, sich bereits vor der Abfahrt über die Preislage im Zielland zu informieren. „Es macht sich auf jeden Fall bezahlt, vor der Abfahrt die Treibstoffpreise im Urlaubsland zu checken. Strategisches Tanken auf dem Weg ins Feriendomizil lohnt sich angesichts der unterschiedlich hohen Spritpreise in diesem Jahr besonders“, sagt er.

ARBÖ-Empfehlungen

Grundsätzlich rät der ARBÖ dazu, die gesamte Route einschließlich geplanter Tank- und Ladestopps im Voraus festzulegen – denn auch innerhalb einzelner Länder können die Preise erheblich variieren. Besonders in Tourismusregionen, Ballungszentren sowie entlang von Autobahnen und Schnellstraßen fällt Treibstoff erfahrungsgemäß teurer aus. Inhaber der ARBÖ-E-Klubkarte profitieren laut dem Mobilitätsclub beim Laden im europäischen Ausland von einer Befreiung von Roaminggebühren.

Von größeren Umwegen zu vermeintlich günstigeren Tankstellen rät der ARBÖ hingegen ab: Der Mehrverbrauch an Kraftstoff und der damit verbundene Zeitverlust heben den Preisvorteil in der Regel wieder auf. „Dies lohnt sich aufgrund des zusätzlichen Kraftstoffverbrauchs und wegen des höheren Zeitaufwands selten. Wenn man in einem Staat mit günstigerem Sprit als in Österreich unterwegs ist, zahlt es sich natürlich aus, das Auto vor der Heim- oder Weiterreise noch vollzufüllen“, so Obrecht.