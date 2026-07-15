Grausamer Fund auf Festival: Toter Säugling in WC-Kabine entdeckt

Ein Festival-Ende, das alle sprachlos macht: Ein Fund auf dem Electric Forest-Gelände erschüttert Michigan – und zieht sogar das FBI an.

Am letzten Tag des Electric Forest Festivals machte ein Mitarbeiter jenes Unternehmens, das die mobilen Sanitäranlagen für die Veranstaltung bereitgestellt hatte, einen erschütternden Fund: In einer der Toilettenkabinen lag ein lebloser Säugling. Erste Ergebnisse der Obduktion ergaben, dass das Kind lebend zur Welt gekommen war.

Ermittlungen laufen

Die Polizei des US-Bundesstaates Michigan hat die Ermittlungen aufgenommen, auch das FBI ist in den Fall eingebunden. Für Hinweise, die zur Identifizierung und Festnahme der verantwortlichen Person oder Personen führen, wird eine Belohnung von 15.000 Dollar ausgelobt.

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„Die Ermittler gehen davon aus, dass es Personen gibt, die über wichtige Informationen zu diesem Fall verfügen, aber möglicherweise zögern, sich zu melden“, heißt es von der Michigan State Police auf X. „Die MSP bittet weiterhin um die Mithilfe der Öffentlichkeit und fordert jeden, der Informationen hat, auf, diese zu melden.“

Appell ans Publikum

Auch das Organisationsteam des Electric Forest Festivals meldete sich zu Wort: Auf Facebook brachte es seine tiefe Betroffenheit zum Ausdruck und rief Festivalbesucherinnen und -besucher dazu auf, sachdienliche Hinweise an die zuständigen Behörden weiterzuleiten.

Die Polizei appellierte darüber hinaus an die Öffentlichkeit, während der laufenden Untersuchungen auf Spekulationen in den sozialen Medien zu verzichten.

Safe Haven Law in Michigan

Michigan erlaubt es, ein Neugeborenes bis zu 72 Stunden nach der Geburt anonym bei einem diensthabenden Emergency Services Provider abzugeben – etwa in Krankenhäusern oder Feuerwachen. Das sogenannte Safe-Delivery-Gesetz bietet rechtlichen Schutz gegen den Vorwurf der Kindesaussetzung, sofern kein Verdacht auf Misshandlung oder Vernachlässigung besteht.