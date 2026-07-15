Innereien neben der Bushaltestelle: Feuerwehr rückt mit Atemschutz aus

Ekelhafter Fund in Hallwang: Verweste Innereien neben einer Bushaltestelle zwingen Einsatzkräfte zu einem ungewöhnlichen Einsatz.

In Hallwang im Salzburger Flachgau sorgte ein ungewöhnlicher Fund am Dienstagabend für einen Einsatz der Einsatzkräfte: Unweit einer Bushaltestelle entlang der B1 hatten unbekannte Täter tierische Innereien illegal abgelagert.

Schwerer Atemschutz

Die Feuerwehr Hallwang wurde noch am selben Abend zur Unterstützung der Polizei an den Fundort gerufen. Aufgrund des bereits weit fortgeschrittenen Verwesungsgrades und des damit einhergehenden intensiven Geruchs war es den Einsatzkräften nur unter Verwendung schwerer Atemschutzausrüstung möglich, die Überreste zu bergen und zu entfernen.

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Im Zuge des Einsatzes wurden die vorgefundenen Innereien gemeinsam mit der Polizei in einen Behälter umgefüllt. Dabei wurde überprüft, ob sich unter den tierischen Überresten auch menschliche Körperteile befanden – was sich nicht bestätigte.

Die abschließende Entsorgung des Materials übernahm die Gemeinde Hallwang. Für die Feuerwehr Hallwang waren bei diesem Einsatz zwei Kräfte im Einsatz.

Illegale Entsorgung hat Folgen

In Österreich ist das Ablagern von Abfällen außerhalb genehmigter Anlagen oder geeigneter Sammel- bzw. Behandlungsorte gemäß § 15 Abs. 3 AWG 2002 verboten und stellt nach § 79 AWG eine Verwaltungsübertretung dar, die mit Geldstrafen zwischen 450 Euro für nicht gefährliche Abfälle und bis zu 41.200 Euro für gefährliche Abfälle geahndet werden kann.

Erzeuger oder Besitzer von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten sind verpflichtet, diese unverzüglich an einen zugelassenen Betrieb abzuliefern oder in ein kommunales Entsorgungssystem einzubringen.