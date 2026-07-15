Bis zu 1.398 Euro vom Finanzamt: Wer 2026 Anspruch auf die Negativsteuer hat

Bis zu 1.398 Euro vom Finanzamt: Für Beschäftigte mit niedrigem Einkommen kann sich der Steuerausgleich für 2025 besonders auszahlen.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Pensionistinnen und Pensionisten können auch 2026 zu viel entrichtete Lohnsteuer oder einen Teil ihrer Sozialversicherungsbeiträge aus dem Vorjahr zurückholen. Laut der aktuellsten Auswertung von Statistik Austria lag die durchschnittliche Rückzahlung bei unselbstständig Erwerbstätigen bei 914 Euro. Pensionistinnen und Pensionisten erhielten im Durchschnitt 232 Euro. Die tatsächliche Höhe hängt jedoch vom Einkommen, der Beschäftigungsdauer und den geltend gemachten Ausgaben und Absetzbeträgen ab.

Die Arbeitnehmerveranlagung kann online über FinanzOnline oder mit dem Formular L1 beim Finanzamt eingereicht werden. Für eine freiwillige Arbeitnehmerveranlagung gilt eine Frist von fünf Jahren. Im Jahr 2026 können daher noch Anträge für die Steuerjahre 2021 bis 2025 gestellt werden. Für das Jahr 2021 endet die Frist mit Ablauf des 31. Dezember 2026.

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Wer bis zum 30. Juni 2026 keinen eigenen Antrag für 2025 eingereicht hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine antragslose Arbeitnehmerveranlagung erhalten. Diese wird in der zweiten Jahreshälfte automatisch vom Finanzamt durchgeführt. Voraussetzung ist unter anderem, dass eine Gutschrift von mindestens fünf Euro zu erwarten ist und nach der Aktenlage keine zusätzlichen Werbungskosten, außergewöhnlichen Belastungen oder antragsgebundenen Absetzbeträge berücksichtigt werden müssen.

Ein eigener Antrag kann sich dennoch lohnen, wenn etwa Pendlerpauschale, berufliche Ausgaben, außergewöhnliche Belastungen oder weitere Absetzbeträge geltend gemacht werden können. Für das Steuerjahr 2025 sind für Beschäftigte mit niedrigem Einkommen unter bestimmten Voraussetzungen insgesamt bis zu 1.398 Euro als SV-Rückerstattung beziehungsweise SV-Bonus möglich. Der Betrag steht allerdings nicht pauschal allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu.

Negativsteuer & Rückerstattung

Wer so wenig verdient, dass kaum oder gar keine Lohnsteuer anfällt, muss beim Steuerausgleich nicht leer ausgehen. Über die sogenannte Negativsteuer können Beschäftigte einen Teil ihrer bezahlten Sozialversicherungsbeiträge zurückerhalten. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass Sozialversicherungsbeiträge entrichtet wurden und sich bei der Steuerberechnung eine Einkommensteuer unter null Euro ergibt.

Für das Steuerjahr 2025 werden 55 Prozent der berücksichtigten Sozialversicherungsbeiträge erstattet, höchstens jedoch 487 Euro. Besteht ein Anspruch auf das Pendlerpauschale, erhöht sich die maximale reguläre SV-Rückerstattung auf 608 Euro.

Für Personen mit besonders niedrigem Einkommen kommt zusätzlich ein SV-Bonus von bis zu 790 Euro infrage. Dieser steht in voller Höhe zu, wenn das Einkommen im Jahr 2025 höchstens 19.424 Euro betragen hat. Danach wird der Bonus bis zu einem Einkommen von 29.743 Euro schrittweise reduziert.

Damit sind für das Steuerjahr 2025 insgesamt bis zu 1.277 Euro ohne Pendlerpauschale beziehungsweise bis zu 1.398 Euro mit Pendlerpauschale möglich. Dabei handelt es sich um theoretische Höchstbeträge. Die tatsächliche Auszahlung ist unter anderem von der Höhe der bezahlten Sozialversicherungsbeiträge und vom Einkommen abhängig.

Pensionistinnen und Pensionisten können für das Steuerjahr 2025 bis zu 80 Prozent ihrer Sozialversicherungsbeiträge zurückerhalten, höchstens jedoch 710 Euro. Bei niedrigen Pensionen erfolgt diese Erstattung grundsätzlich automatisch im Rahmen der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung.

Für das laufende Steuerjahr 2026 steigen die Höchstbeträge erneut. Die reguläre SV-Rückerstattung beträgt dann maximal 496 Euro beziehungsweise bis zu 750 Euro bei Anspruch auf das Pendlerpauschale. Zusammen mit dem möglichen SV-Bonus von bis zu 804 Euro sind insgesamt höchstens 1.300 Euro beziehungsweise 1.554 Euro mit Pendlerpauschale möglich. Für Pensionistinnen und Pensionisten erhöht sich der Höchstbetrag auf 723 Euro. Die Veranlagung des Steuerjahres 2026 erfolgt grundsätzlich erst nach Ablauf des Jahres.

Kindermehrbetrag & Fristen

Wer aufgrund eines geringen Einkommens nicht oder nicht vollständig vom Familienbonus Plus profitieren kann, kann unter bestimmten Voraussetzungen den Kindermehrbetrag erhalten. Für die Steuerjahre 2025 und 2026 beträgt dieser bis zu 700 Euro pro Kind.

Voraussetzung ist unter anderem, dass an mindestens 30 Tagen im jeweiligen Kalenderjahr steuerpflichtige betriebliche oder nichtselbstständige Einkünfte erzielt wurden. Alternativ kann der Anspruch auch bestehen, wenn im gesamten Jahr ausschließlich Kinderbetreuungsgeld, Wochengeld oder Pflegekarenzgeld bezogen wurde. Außerdem müssen bestimmte Einkommensgrenzen eingehalten werden.

Zusätzlich muss entweder ein Anspruch auf den Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag bestehen oder auch die Partnerin beziehungsweise der Partner nur ein geringes Einkommen erzielt haben. Die Höhe des Kindermehrbetrags ergibt sich grundsätzlich aus der Differenz zwischen 700 Euro pro Kind und der vor Berücksichtigung der Absetzbeträge errechneten Einkommensteuer.

Wer für das Jahr 2021 noch keine freiwillige Arbeitnehmerveranlagung eingereicht hat, muss spätestens bis zum 31. Dezember 2026 handeln. Auch eine bereits erfolgte antragslose Arbeitnehmerveranlagung kann innerhalb der fünfjährigen Frist durch einen eigenen Antrag ersetzt werden. Das kann sinnvoll sein, wenn zusätzliche Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen oder Absetzbeträge berücksichtigt werden sollen.

Für das Steuerjahr 2022 läuft die Frist bis Ende 2027, für 2023 bis Ende 2028, für 2024 bis Ende 2029 und für 2025 bis zum 31. Dezember 2030.

Vor der Einreichung sollten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in FinanzOnline prüfen, ob bereits alle Jahreslohnzettel und sonstigen Meldungen eingelangt sind. Arbeitgeber müssen die Lohnzettel grundsätzlich bis Ende Februar des Folgejahres an das Finanzamt übermitteln.