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Sabotage

Strom weg, Konzert aus – Sabotage stoppt serbischen Star in Kroatien

Strom weg, Konzert aus – Sabotage stoppt serbischen Star in Kroatien
FOTO: zVg., iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Konzert, ein Stromausfall, eine Sabotage – in Kroatien sorgt ein gezielter Eingriff in die Infrastruktur für Ermittlungen.

Beim Konzert des serbischen Schlagersängers Miroslav Ilic im kroatischen Svibovec Podravski ist es letztes Wochenende zu einem spektakulären Zwischenfall gekommen: Mitten in den Feierlichkeiten zum Tag des Heiligen Benedikt brach der Strom weg – und mit ihm das Konzert, nach gerade einmal einer Stunde.

Gezielte Sabotage

Was zunächst wie eine technische Panne wirkte, entpuppte sich rasch als gezielte Sabotage. Die Polizeidirektion Varaždin bestätigte, dass eine bislang unbekannte Person absichtlich in die Stromversorgung eingegriffen hatte. Der oder die Täter öffnete einen Metallschrank an einem Strommast, legte einen Hebel um und erdete damit die unter Spannung stehende Leitung – mit der Folge, dass der gesamte Ortsteil Vinic vom Netz getrennt wurde.

Polizeisprecherin Petra Bosilj erklärte, die Ermittlungen seien im Gange. Wer für die Beschädigung öffentlicher Infrastruktur verurteilt wird, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen.

Politischer Hintergrund

Unter den Dorfbewohnern herrschte von Anfang an wenig Zweifel daran, dass der Stromausfall kein Zufall war – sondern gezielt herbeigeführt wurde, um den Auftritt des serbischen Sängers zu verhindern. Der Vorfall wirft damit auch Fragen über das interethnische Klima in der Region auf. Nach dem Täter wird weiterhin gefahndet.

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