Wiener Spital: Mitarbeiter soll Geräte sabotiert haben

Ein Wiener Ordensspital, sabotierte Geräte, eine versteckte Kamera – und ein Angeklagter, der eine ganz andere Erklärung hat.

In einem Wiener Ordensspital häuften sich ab März beunruhigende Vorfälle: Wiederholt wurden medizinische Geräte beschädigt – mit möglichen Folgen für die Sicherheit der Patienten.

Um den Täter zu ermitteln, beauftragte die Klinik einen Privatdetektiv. Mit Einverständnis des Betriebsrats wurde im betroffenen Geräteraum eine versteckte Kamera installiert. In jenem Raum befand sich unter anderem ein OP-Roboter im Wert von rund 700.000 Euro.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Belastende Aufnahmen

Die Videoauswertung lenkte den Verdacht auf einen 45-jährigen OP-Assistenten. Der Detektiv schilderte vor Gericht, was die Aufnahmen vom 17. April zeigen: „Um 11.17 Uhr sieht man, wie er einen Kameraarm nach unten drückt und gegen den Bildschirm schlägt.“ Kurz darauf sei der Mitarbeiter mit einem Gegenstand in der Hand zurückgekehrt und habe genau jene Stelle berührt, an der später durchtrennte Kabel gefunden wurden.

Anschließend habe er die beschädigte Stelle abgeklebt – „offenbar, damit man es nicht gleich sieht“, so der Ermittler. Der Schaden wurde erst mehrere Tage später entdeckt.

Angeklagter bestreitet

Der Familienvater wurde nach Sichtung der Aufnahmen entlassen. Die gegen ihn erhobene Anschuldigung der Sachbeschädigung weist er jedoch entschieden zurück. Er habe kein Gerät beschädigt und auch kein Messer in der Hand gehalten.

Bei dem Gegenstand habe es sich um einen Kugelschreiber gehandelt, mit dem er versucht habe, Klebeband zu entfernen, das er zuvor am Roboter entdeckt hatte. Den groben Umgang mit dem Bildschirm räumte der Angeklagte ein und entschuldigte sich dafür: „Ich habe die Abdeckung zu fest gerichtet. Aber wenn wir überall Kameras hätten, gäbe es jeden Tag Anzeigen, weil so mit den Geräten umgegangen wird.“

Ein mögliches Motiv war im Prozess kein Thema. Der Geschäftsführer des Spitals hielt jedoch als Zeuge fest, dass nach der Entlassung des Mannes keine weiteren Geräteschäden aufgetreten seien. Er beschrieb die Abfolge der Vorfälle: „Erst gab es Manipulationen an der Umbettungsanlage. Dann war die Optik des OP-Roboters mit Tipp-Ex verklebt, später wurde die Linse zerkratzt.“ Und weiter: „Wir haben nicht gewusst, was als Nächstes kommt.“