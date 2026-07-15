Zähne extra scharf gefeilt: Frau beißt Ehemann den Penis ab

Ein Abend zu zweit, ein entdecktes Handy – und eine Frau, die sich zu einer unvorstellbaren Racheaktion entschied.

Was wie eine Szene aus einem Gruselfilm anmutet, hat sich tatsächlich in Moskau zugetragen: Eine 39-jährige Frau biss ihrem Ehemann aus Eifersucht den Penis ab. Ausgelöst wurde die Tat durch eine eindeutige Nachricht, die sie auf dem Handy ihres Mannes entdeckte – verfasst von einer unbekannten Frau, die darin einen erotischen Traum mit dem 41-Jährigen beschrieb. Anstatt das Gespräch mit ihrem Partner zu suchen, plante die Frau eine drastische Vergeltung. Laut Berichten der britischen Zeitung Sun sowie der russischen Medien Baza, Gazeta und 7info soll sie sich die Zähne eigens für die Tat scharf gefeilt haben.

Blutiger Abend

Der behandelnde Urologe Artur Valvachev schilderte den Ablauf: „Seine Frau kochte das Abendessen, sie setzten sich hin, tranken, aßen, tranken noch etwas und gingen dann ins Bett.“ Dann begann sie, ihn oral zu befriedigen – doch das endete blutig. „Und in diesem Moment biss sie ihm mit ihren Zähnen den Penis ab“, so der Mediziner. Die Frau spuckte das abgetrennte Stück aus und erklärte ihrem geschockten Mann, er sei „selbst schuld“ und könne es nun „mit keiner anderen mehr treiben“.

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Der Schmerz war so überwältigend, dass der 41-Jährige das Bewusstsein verlor. Nach dem Aufwachen handelte er trotz seiner Verletzung besonnen: Er legte das abgetrennte Glied in Kochsalzlösung und alarmierte den Rettungsdienst. Im Krankenhaus gelang es den Ärzten zwar, den Penis wieder anzunähen – die Funktion konnte jedoch nicht wiederhergestellt werden. Seither ist der Mann nicht mehr in der Lage, eine Erektion zu bekommen, und eine Penisprothese gilt als einzig verbleibende Option. „Er hat noch keine neue Partnerin gefunden“, so der Urologe.

Urteil & Folgen

Die Ehefrau wurde wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung zu fünf Jahren Haft in einer russischen Strafkolonie verurteilt. Das gemeinsame siebenjährige Kind wächst beim Vater auf.

Eine Affäre streitet der 41-Jährige bis heute ab.