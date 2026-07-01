Serie geht weiter: Nächster Stromausfall in Wien

Wien erlebt eine unruhige Woche: Erneut trifft ein Stromausfall die Stadt – diesmal trifft es Floridsdorf.

In Wien-Floridsdorf ist es am Mittwochmorgen erneut zu einem Stromausfall gekommen. Gegen 7.42 Uhr fiel auf Höhe der ÖBB-Güterwagenwerkstatt in Wien-Jedlersdorf der Strom aus – die Ursache ist bislang ungeklärt. Die Wiener Netze sind nach eigenen Angaben bereits mit der Wiederherstellung der Versorgung befasst. Schutzmechanismen seien aktiviert worden; Privathaushalte sollen von dem Ausfall nicht betroffen sein.

Serie von Ausfällen

Der Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Ereignisse der vergangenen Tage ein. Bereits am Dienstagnachmittag war in Wien-Simmering die Stromversorgung ausgefallen. Dem Portal „Heute“ zufolge berichteten mehrere Personen, sie hätten sich zum Zeitpunkt des Stromausfalls in zwei Supermärkten aufgehalten. Die Filialen seien daraufhin in Dunkelheit gehüllt worden, der Einkauf musste unterbrochen werden.