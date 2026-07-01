Giftige Straßen: Asbest unter Wiens Asphalt – Gefahr für alle

Asbest im Straßenbelag – mitten in Wien. Neue Funde sorgen für Alarm, und die Dimension könnte größer sein als bisher bekannt.

Der Asbestskandal rund um belastetes Gestein aus dem Burgenland hat offenbar auch Wien erreicht. Greenpeace gibt an, auf mehreren Straßen der Bundeshauptstadt sowie im Grenzbereich zu Niederösterreich asbesthaltige Steine im Asphalt nachgewiesen zu haben. Die Umweltorganisation bezeichnet die bisherigen Funde als „Spitze des Eisbergs“ und warnt eindringlich vor möglichen Gesundheitsgefahren.

Entdeckt wurden die auffälligen weißen, faserigen Steinchen unter anderem auf der Rosenhügelstraße sowie der Triester Straße im Grenzgebiet zu Niederösterreich – beides laut Greenpeace stark frequentierte Verkehrsachsen. Stefan Stadler, Sprecher des Investigativteams von Greenpeace Österreich, schildert die Situation so: „Wir haben bei der Vorortbeschau gesehen, dass die Asbeststeine schon sehr abgeschliffen sind. Und jedes Mal, wenn ein Fahrzeug drüberfährt, können sich hier potenziell Asbestfasern freisetzen.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Gefährliche Asbestsorte

Zusätzlich zu diesen beiden Hauptverkehrsstraßen benennt Greenpeace weitere Fundorte in Wien-Liesing: Wernergasse, Bertegasse, Wastlgasse, Stieglergasse, Anton-Freunschlag-Gasse und Reibergasse. Stadler äußert sich besorgt: „Wir befürchten, dass die Asbestbelastung sehr hoch ist.“ Die Organisation habe zwischen 200 und 500 asbesthaltige Steinchen pro Quadratmeter gezählt, was einem geschätzten Asbestanteil von ein bis fünf Prozent entspreche.

Proben von der Rosenhügelstraße und der Stieglergasse wurden laut Greenpeace einer Laboranalyse unterzogen. Das Ergebnis: nahezu reiner Amphibolasbest. „Amphibolasbest ist eine sehr gefährliche Asbestfasersorte, noch viel gefährlicher als die Asbestsorten, die in den 80ern verbaut worden sind“, erklärt Stadler.

Die Umweltorganisation stuft den im Asphalt eingebetteten Asbest als nur schwach gebunden und vergleichsweise weich ein. Auf stark befahrenen Straßen bestehe daher ein erhöhtes Risiko der Faserfreisetzung. Als mögliche Ursache für das Vorhandensein von Asbest im Straßenbelag nennt Greenpeace den verwendeten Schotter, der aus den inzwischen stillgelegten Asbest-Steinbrüchen im Burgenland stammen könnte. Laut Greenpeace wurde asbesthaltiger Schotter aus vier burgenländischen Serpentinit-Steinbrüchen – Pilgersdorf, Bernstein, Rumpersdorf und Badersdorf – jahrzehntelang vor allem in Ostösterreich und Ungarn eingesetzt.

Angesichts dieser Befunde drängt die Organisation auf rasches Handeln. „Die stark befahrenen Straßen sollte man schnellstmöglich sanieren oder mit einer neuen Schicht überdecken“, forderte Stadler. Für Bauarbeiten auf Nebenstraßen seien in jedem Fall geeignete Schutzmaßnahmen unerlässlich.

Reaktionen & Forderungen

Die MA 28 erklärte gegenüber dem ORF Wien, die Hinweise von Greenpeace „selbstverständlich ernst genommen und sorgfältig geprüft“ zu haben. Es seien „umgehend umfangreiche Laboruntersuchungen durch eine akkreditierte Prüfanstalt veranlasst“ worden, um das Gefährdungspotenzial fachlich beurteilen zu können. Bereits vor einigen Wochen sei im Zuge der Asbestfälle im Burgenland ein neues Prüfverfahren für Straßenbauprojekte eingeführt worden.

Die Straßenverwaltung geht davon aus, dass Material aus den ehemaligen burgenländischen Asbest-Steinbrüchen „lediglich in einem untergeordneten und kleinräumigen Ausmaß“ zum Einsatz gekommen sein dürfte – unter anderem aufgrund der erheblichen Transportdistanzen. Gleichzeitig weist die Stadt darauf hin: „Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Asbest insbesondere dann ein Gesundheitsrisiko darstellt, wenn Fasern freigesetzt und eingeatmet werden können.“ Bei intakten Asphaltbelägen müsse nicht automatisch von einer unmittelbaren Gefahr ausgegangen werden.

Die Wiener Grünen verlangen nun „sofortige Maßnahmen und eine lückenlose Aufklärung“. Parteivorsitzender Peter Kraus formuliert es so: „Die Wiener:innen müssen Sicherheit haben, dass die Gefahren durch Asbest-Asphalte beseitigt und kein weiteres potenziell belastetes Material auf Wiens Straßen verbaut wird.“ Gefordert wird ein konkreter Plan, wie „wiederkehrende gesundheitsschädliche Belastungen durch Straßenstäube“ systematisch erfasst, überprüft und behoben werden sollen.

„Es kann nicht sein, dass erst externe Wissenschaftler:innen und NGOs diese Probleme sichtbar machen, während die Stadtregierung weiterhin untätig bleibt. Es ist allerhöchste Zeit, dass die zuständige Stadträtin Sima hier endlich in die Gänge kommt“, so Kraus. Bereits im Mai hatten die Grünen die rot-pinke Stadtregierung per Antrag aufgefordert, ein systematisches Monitoring derartiger Belastungen einzuführen – ohne Erfolg, wie die Partei kritisiert.