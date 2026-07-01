Meer erreicht Rekordtemperatur – und es könnte erst der Anfang sein

Pünktlich zum Sommerauftakt bricht das Meer einen Rekord – und Experten warnen: Das könnte erst der Anfang sein.

Zu Beginn des astronomischen Sommers haben die Oberflächentemperaturen der Weltmeere einen neuen Höchststand erreicht. Am 21. Juni verzeichnete das EU-Klimaprogramm Copernicus einen Wert von 20,86 Grad Celsius, der Copernicus-Meeresdienst maß 21,0 Grad – beide Werte übertreffen die bisherigen Rekorde für diesen Stichtag aus den Jahren 2023 und 2024. Damals hatte der Klimawandeldienst 20,83 Grad und der Meeresdienst 20,9 Grad Celsius erfasst.

Da es sich um zwei voneinander unabhängige Messreihen handelt, weichen die Ergebnisse geringfügig voneinander ab. Beide Systeme kombinieren lokale Messdaten mit Satelliteninformationen, unter anderem von der europäischen Weltraumbehörde ESA.

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El Niños Einfluss

Copernicus zufolge war der neue Rekord absehbar: In den vergangenen Monaten wurden in mehreren Meeresregionen ungewöhnlich hohe Temperaturen registriert, und das derzeit aktive Naturphänomen El Niño verstärkt diesen Effekt zusätzlich. El Niño tritt alle paar Jahre vor allem im äquatornahen Pazifik auf und verschärft die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels. Besonders auf der Südhalbkugel machen sich die Folgen in Form von Dürren und Überschwemmungen bemerkbar, während Europa von den direkten Auswirkungen weitgehend verschont bleibt.

Die Erwärmung der Ozeane hat nach Einschätzung von Copernicus weitreichende Konsequenzen: Höhere Wassertemperaturen halten die Atmosphäre länger warm und begünstigen die Ansammlung von Energie – was das Risiko für extreme Unwetter, starke Niederschläge und Überschwemmungen steigen lässt. In den vergangenen drei Jahren lagen die globalen Meerestemperaturen außerhalb der Polarregionen laut Copernicus zwischen 0,35 und 0,73 Grad Celsius über dem langjährigen Mittelwert.

Weitere Rekorde erwartet

Copernicus-Direktor Carlo Buontempo betonte: „Die aktuellen Bedingungen könnten auf den Beginn einer neuen Phase hindeuten, die uns erneut in unbekanntes Terrain führen wird. Angesichts der derzeitigen Meerestemperaturen und des sich abzeichnenden El Niño werden in den kommenden Monaten wahrscheinlich weitere Temperaturrekorde gebrochen werden.“ Die Fachleute des Programms gehen davon aus, dass sowohl in den Ozeanen als auch in der bodennahen Atmosphäre weitere Rekordwerte fallen könnten.

Zum Zeitpunkt des vorherigen Rekords im Jahr 2024 habe das damalige El-Niño-Ereignis bereits seinen Höhepunkt überschritten gehabt, während das aktuelle Phänomen erst kürzlich seinen Anfang genommen habe.