Omega-Block über Europa: Warum die Hitze einfach nicht weicht

Ein atmosphärisches Phänomen hält Europa im Griff – und macht aus Sommerhitze eine ernsthafte Gefahr für Millionen Menschen.

Über weiten Teilen Europas hat sich eine außergewöhnliche Hitzewelle festgesetzt und der Grund dafür ist nicht schlicht die Jahreszeit, sondern eine blockierte Wetterlage, die Meteorologen als Omega-Phänomen bezeichnen. In Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Teilen des Balkans klettern die Temperaturen seit Tagen auf gefährliche Werte. Die Weltorganisation für Meteorologie dokumentiert eine intensive Hitzewelle Ende Juni, die zahlreiche Temperaturrekorde gebrochen hat und Gesundheit, Landwirtschaft, Infrastruktur sowie Arbeitswelt unter Druck setzt. Vielerorts liegen die Werte mehrere Grad über dem langjährigen Mittel, verbreitet werden über 35 Grad gemessen – dazu kommen tropische Nächte, in denen das Thermometer nicht unter 20 Grad fällt.

Das Omega-Phänomen

Der Schlüssel zum Verständnis dieser Hitze liegt in der Dynamik der Atmosphäre. Unter normalen Bedingungen wandern Hoch- und Tiefdruckgebiete mit der Westströmung durch Europa, sodass das Wetter sich alle paar Tage verändert. Bei einer Omega-Wetterlage ist genau dieser Mechanismus außer Kraft gesetzt.

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Ein kräftiges Hochdruckgebiet liegt über Mitteleuropa, flankiert auf beiden Seiten von Tiefdruckgebieten – eines über dem Atlantik, eines weiter im Osten. Auf Wetterkarten ergibt diese Anordnung die Form des griechischen Buchstabens Omega: Ω. Daher sprechen Fachleute von einem Omega-Block. Das Hochdruckgebiet verhindert, dass sich die Wettersysteme normal fortbewegen.

Die heiße Luft verbleibt an Ort und Stelle, Wolkenbildung wird unterdrückt, die Sonne heizt den Boden Tag für Tag auf und nachts kühlt es kaum ab. Nicht allein die Tageshitze ist gefährlich, sondern auch die ausbleibende nächtliche Erholung.

Für das Entstehen dieser Hitzewelle sind mehrere Faktoren gleichzeitig verantwortlich. Das stabile Hochdruckgebiet verhindert das Einströmen kühlerer Luft nach Europa. Gleichzeitig wird sehr warme, subtropische Luft weit nach Norden transportiert.

Hinzu kommt, dass der Kontinent bereits stark aufgeheizt war, nachdem Europa zuvor von ungewöhnlich warmen Phasen betroffen gewesen war. Laut der ORF-Wetterredaktion ist dieses Zusammenspiel entscheidend: Die Wetterlage an sich ist nicht vollkommen außergewöhnlich, doch die Luftmassen sind heute deutlich wärmer als in einem durchschnittlichen Juni.

Besonders deutlich zeigt sich das in Österreich. Die GeoSphere Austria rief für Teile des Landes die höchste Hitzewarnstufe aus. Für Wien und andere Regionen wurden rund um das Wochenende Temperaturen nahe 40 Grad erwartet, während die Nächte in Städten teils nur auf 24 bis 27 Grad abkühlen sollten.

Klimawandel als Verstärker

Dabei ist eine wesentliche Unterscheidung zu treffen: Der Klimawandel erzeugt nicht jede einzelne Wetterlage neu. Omega-Hochs gab es auch in der Vergangenheit. Was der Klimawandel jedoch verändert, ist das Temperaturniveau, auf dem solche Wetterlagen ablaufen.

Dieselbe Konstellation hätte früher ebenfalls Hitze gebracht – heute bringt sie Extremhitze. Die World Weather Attribution kommt zu dem Schluss, dass die Temperaturen in einem Juni wie 1976 rund 3,5 Grad niedriger gewesen wären. Auch die nächtlichen Werte wären damals deutlich geringer ausgefallen.

Die Weltorganisation für Meteorologie weist darauf hin, dass Europa der sich am schnellsten erwärmende Kontinent der Erde ist, und der IPCC stellt fest, dass Hitzewellen häufiger, intensiver und länger werden.

In Städten entfaltet die Hitzewelle ihre Wirkung noch verstärkt. Asphalt, Beton und Gebäude nehmen tagsüber Wärme auf und geben sie in der Nacht wieder ab, sodass städtische Viertel oft deutlich wärmer bleiben als das Umland. Wenn die Omega-Lage zusätzlich für Windstille, ungebrochenen Sonnenschein und kaum Bewölkung sorgt, entsteht eine gefährliche Kombination.

Für ältere Menschen, chronisch Kranke, Kinder, Obdachlose sowie Bewohnerinnen und Bewohner schlecht isolierter Wohnungen kann das lebensgefährlich werden. Die World Weather Attribution warnt, dass Hitze in Europa mehr Todesfälle verursacht als alle anderen Naturgefahren zusammen. Der extrem heiße Sommer 2003 forderte in Europa nach neueren Berechnungen rund 70.000 Hitzetote; Schätzungen liegen zwischen etwa 71.000 und bis zu 70.000 Todesopfern. Laut einer Studie des Barcelona Institute for Global Health starben im Sommer 2022 in Europa über 60.000 Menschen an den Folgen extremer Hitze; für den Sommer 2023 werden rund 47.700 Hitzetote geschätzt.

Die Hitzewelle verlagert sich zunehmend in Richtung Osten und Südosten. Laut der Weltorganisation für Meteorologie zählen neben Österreich, Deutschland, Italien und Ungarn auch Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Albanien und weitere Balkanstaaten zu den betroffenen Regionen. Wie Reuters am 29. Juni berichtete, leiden Italien und der Balkan zunehmend unter der Hitzewelle. In Kroatien galten rote Warnungen, auf der Insel Vis kämpften Einsatzkräfte gegen Waldbrände, und in Serbien wurden Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet.