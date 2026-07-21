Rote Unwetterwarnung für Split: Schwere Gewitter mit Hagel erwartet

Kroatien im Ausnahmezustand: Über Split zieht ein Unwetter auf, das Behörden zur höchsten Alarmstufe für heute Dienstag von 16.00 bis 23.59 Uhr zwingt.

Der kroatische Staatliche Hydrometeorologische Dienst (DHMZ) hat für die Region Split ab dem späten Nachmittag und Abend die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. Erwartet werden schwere Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. Auch das Direktorat für Zivilschutz wandte sich an die Bevölkerung und appellierte eindringlich an alle Betroffenen, die nötige Vorsicht walten zu lassen.

Der DHMZ definiert die Warnstufe Rot als „sehr gefährliches“ Wetter und die Warnstufe Orange als „gefährliches“ Wetter, bei denen mit erheblichen Schäden und Risiken für Sicherheit, Verkehr und Infrastruktur zu rechnen ist.

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Für die Regionen Rijeka und Knin gilt eine orangefarbene Warnung – auch dort sind am Nachmittag kräftige Gewitterschauer möglich. Im äußersten Süden des Landes, rund um Dubrovnik, ist ebenfalls mit erhöhter Gewitterneigung am Abend und in der Nacht zu rechnen; die orangefarbene Warnung gilt dort bis Mittwochfrüh.

Unwetter im Norden

Bereits am Vormittag hatte das Unwetter im nördlichen Teil der Adria mit Sturmböen, Starkregen und örtlichem Hagel zugeschlagen, schwächere Ausläufer erfassten Teile der Lika sowie den Norden Dalmatiens. In der zweiten Tageshälfte rechnet der DHMZ mit einer Fortsetzung der instabilen Wetterlage – die meteorologischen Bedingungen für das Entstehen schwerer Gewitter werden sich dabei noch weiter verschärfen.

Den Schwerpunkt des Geschehens bildet Dalmatien rund um Split, wo in den späten Nachmittags- und Abendstunden die höchste Warnstufe in Kraft bleibt und mit Sturmböen, Starkregen sowie Hagel zu rechnen ist.