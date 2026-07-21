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Alkoholverbot

„Genug ist genug“: Bahn will Alkohol an Bahnhöfen verbieten

„Genug ist genug“: Bahn will Alkohol an Bahnhöfen verbieten
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein Verbot, das Millionen Reisende täglich betrifft: Die Deutsche Bahn zieht an 5.400 Standorten eine harte Grenze.

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung plant die Deutsche Bahn, den Alkoholkonsum künftig an allen rund 5.400 Bahnhöfen im Bundesgebiet zu untersagen. Bisher ist ein entsprechendes Verbot demnach auf etwa 30 große Bahnhöfe beschränkt – darunter die Hauptbahnhöfe in Hamburg, Köln und München. Gestützt auf ihr Hausrecht will die Deutsche Bahn diese Regelung nun flächendeckend ausweiten. Die vollständige Umsetzung sei bis zum 15. Oktober geplant, berichtete die Zeitung am Dienstag.

In diesem Zusammenhang zitierte sie Bahnchefin Evelyn Palla mit den Worten: „Es reicht. Genug ist genug. Wir greifen jetzt noch härter durch.“

Klare Ansage

Palla bekräftigte die Absicht des Unternehmens mit weiteren Aussagen: „Wir wollen mehr Ordnung und Sicherheit auf unseren Bahnhöfen und in unseren Zügen.“ Und: „Für mich zählt nur eins: der Schutz unserer Kollegen und unserer Reisenden.“ Die jeweiligen Hausordnungen sollen in den nächsten Wochen gemeinsam mit Kommunen und zuständigen Behörden entsprechend angepasst werden.

Konkret richtet sich das Verbot gegen den unmittelbaren Konsum alkoholischer Getränke auf Bahnsteigen sowie in Bahnhofshallen. Nicht erfasst davon ist die Gastronomie innerhalb der Bahnhöfe, wo der Ausschank weiterhin erlaubt bleibt. Ebenso soll das Mitführen noch originalverschlossener Alkoholika im Gepäck den Plänen zufolge zulässig bleiben.

Kontrolle & Konsequenzen

Die Kontrolle der neuen Regelung soll laut „Bild“ durch den bahninternen Sicherheitsdienst sowie die Bundespolizei erfolgen. Wer beim Konsum von Alkohol angetroffen wird, muss demnach unmittelbar mit einem Platzverweis rechnen.

Bei mehrfachen Verstößen kann ein dauerhaftes Hausverbot ausgesprochen werden.

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KO KOSMO-Redaktion
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