Rauchen ohne Krebs? Wissenschaft entdeckt genetischen Schutzschild

Manche rauchen ein Leben lang – und bleiben gesund. Warum das so ist, könnte die Wissenschaft nun entschlüsselt haben.

Seit Jahrzehnten beschäftigt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine scheinbar paradoxe Beobachtung: Rund 85 Prozent aller Lungenkrebstodesfälle sind auf Tabakkonsum zurückzuführen – und dennoch entwickeln nur zehn bis 20 Prozent der Menschen, die ihr Leben lang geraucht haben, tatsächlich eine Krebserkrankung. Ein Forschungsteam um die Pathologin Sarah J. Aitken vom Yale Cancer Center in New Haven, Connecticut, hat sich dieser Frage in einer im Fachjournal „Nature“ veröffentlichten Studie gewidmet. Die Erkenntnisse wurden zwar an männlichen Mäusen und Lebertumoren gewonnen, der zugrundeliegende Mechanismus sei jedoch, so das Team, universeller Natur.

Genetische Schutzbarrieren

Im Rahmen der Studie lösten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei den Versuchstieren mehrere Hundert Male gezielt Leberkrebs aus. Eingesetzt wurden vier genetisch unterschiedliche Mausgruppen, deren genetische Varianz in etwa jener zwischen Menschen aus verschiedenen Weltregionen entspricht. Da alle Tiere unter denselben Bedingungen gehalten wurden, konnten beobachtete Unterschiede in der Krebsentwicklung ausschließlich auf genetische Einflüsse zurückgeführt werden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Analyse von 581 Tumoren samt vollständiger Entschlüsselung des jeweiligen Erbguts brachte ein klares Muster zutage: Bei der anfälligen C3H-Gruppe genügte offenbar eine einzige sogenannte Treibermutation, um eine Tumorbildung auszulösen. Die widerstandsfähigeren CAROLI-Mäuse hingegen benötigten zwei oder mehr solcher Mutationen – eine biologische Zusatzhürde, die das Tumorwachstum erheblich verlangsamte.

Während sich bei den anfälligen Tieren im Durchschnitt nach 25 Wochen Krebs ausbildete, dauerte dieser Prozess bei Mäusen, bei denen mehrere genetische Fehler zusammentreffen mussten, im Mittel 78 Wochen – in einzelnen Fällen blieb eine Erkrankung gänzlich aus. Auffällig war zudem ein weiteres Phänomen bei den resistenten Tieren: Viele ihrer Tumorzellen hatten ihr gesamtes Erbgut verdoppelt, was ihnen offenbar eine höhere Toleranz gegenüber zusätzlichen genetischen Schäden verlieh. Bei einer dritten Gruppe, den BL6-Mäusen, zeigte sich ein anderer Schutzmechanismus: Das Immunsystem erkannte und eliminierte mutierte Zellen häufig bereits in einem frühen Stadium.

Übertragbarkeit auf Menschen

Die Forschenden weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ergebnisse aus Tierstudien nicht ohne Weiteres auf den Menschen übertragbar sind. Gleichwohl halten sie es für plausibel, dass ein vergleichbarer biologischer Schutzmechanismus auch beim Menschen wirksam sein könnte.

Bereits eine Studie aus dem Jahr 2022 hatte entsprechende Hinweise geliefert: Bei bestimmten Raucherinnen und Rauchern verlangsamten sich die Mutationsprozesse im Lungengewebe ab ungefähr 23 Packungsjahren merklich. Die aktuellen Mausstudien legen nun nahe, dass das individuelle Erbgut mitbestimmt, ob ein Tumor bereits nach einem einzigen genetischen Fehler entstehen kann oder ob dafür mehrere Veränderungen zusammenkommen müssen.