Tödlicher Traktorunfall: Jugendlicher war erst 16

Ein 16-Jähriger stirbt nach einem Traktorunfall in Tirol – ein Gespann stürzt in einen Fluss, die Ursache ist ungeklärt.

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus der Region ist am Mittwochnachmittag bei einem schweren Traktorunfall im Tiroler Unterland ums Leben gekommen. Gegen 17 Uhr geriet der Einheimische mit einem Traktor und zwei angehängten Anhängern auf der B164 Hochkönigstraße zwischen Fieberbrunn und St. Johann in Tirol im Bezirk Kitzbühel von der Fahrbahn ab. Das Gespann stürzte in die Fieberbrunner Ache.

Für den 16-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

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Ursache ungeklärt

Wie der Unfall genau zustande kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache zu klären. Der Traktor sowie die beiden Anhänger wurden erheblich beschädigt; die Bergung des Fahrzeugs aus dem Gewässer erforderte den Einsatz schwerer Technik.

An der Einsatzstelle waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz: die Wasserrettungen der Ortsgruppen Going am Wilden Kaiser, Kitzbühel, St. Ulrich am Pillersee und Waidring, die Freiwillige Feuerwehr St. Johann in Tirol, der zuständige Bezirksfeuerwehrinspektor, ein Kriseninterventionsteam sowie Beamte der Polizei.