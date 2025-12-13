Wilde Szenen in Wien: Bosnier prügelt auf Autos ein und droht Beamten

Auf der Breitenfurter Straße eskalierte die Situation, als ein Mann parkende Autos attackierte. Bei seiner Festnahme drohte er Polizisten sogar mit dem Tod.

Für Aufregung sorgte am Freitagnachmittag ein Vorfall in Wien-Liesing, als ein 31-Jähriger auf der Breitenfurter Straße wahllos auf parkende Fahrzeuge einschlug. Der Mann aus Bosnien-Herzegowina beschädigte mindestens zwei Autos, ohne dass ein Motiv erkennbar war. Aufmerksame Passanten verständigten umgehend die Exekutive.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte den Verdächtigen auf Höhe der Karl-Sarg-Gasse antreffen. Statt zu kooperieren, reagierte der Mann jedoch mit Beschimpfungen und sprach sogar Morddrohungen gegen die Einsatzkräfte aus.

Eskalierte Festnahme

Als sich die Situation weiter zuspitzte und der 31-Jährige trotz mehrfacher Aufforderungen zunehmend aggressiver auftrat, griffen die Beamten zum Pfefferspray. Selbst danach leistete der Mann erheblichen Widerstand, konnte aber schließlich überwältigt und festgenommen werden.

Gegen den Randalierer wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Drohung und Widerstands gegen die Staatsgewalt erstattet.