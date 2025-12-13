Mitten im Abendverkehr: Flugzeug landet auf Hauptstraße (FOTOS+VIDEO)

Mitten im Feierabendverkehr setzt ein Kleinflugzeug zur Notlandung auf einer Hauptstraße an – nur wenige Meter von einer Tankstelle entfernt.

Ein einmotoriges Flugzeug setzte am Freitag zu einer Notlandung auf der stark befahrenen Neckarauer Straße nahe dem Mannheimer Hauptbahnhof an. Der Vorfall löste einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten aus, die Verkehrsader musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Gegen 16 Uhr ereignete sich der Zwischenfall mit drei Personen an Bord: einem 23-jährigen Piloten, seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin und einem 37-jährigen Mann.

Nach der Bergung aus dem Wrack erhielten alle Insassen medizinische Erstversorgung. Der Pilot erlitt schwere Verletzungen, während die beiden Mitfliegenden mit leichteren Blessuren davonkamen. Alle Betroffenen wurden anschließend in Krankenhäuser der Umgebung transportiert.

Kritische Situation

Die Situation gestaltete sich besonders kritisch durch die unmittelbare Nähe des Notlandeplatzes zu einer Tankstelle. Der Vorfall verursachte erhebliche Verkehrsbehinderungen im gesamten Bereich der Neckarauer Straße, auch der Straßenbahnverkehr war betroffen.

Unfallermittlungen laufen

Die Unfallermittlungen übernahmen Spezialisten des Kriminaldauerdienstes der Heidelberger Kriminalpolizeidirektion, unterstützt von Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Nach Informationen des Mannheimer Morgen geht die Polizei von einem Motorausfall als wahrscheinliche Unfallursache aus.

Der Schaden am Luftfahrzeug beläuft sich auf etwa 400.000 Euro, Fremdschäden entstanden nicht. Das beschädigte Leichtflugzeug wurde sichergestellt und abtransportiert.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, kam die Maschine direkt auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die genauen Umstände, die zur Notlandung führten, werden weiterhin untersucht.