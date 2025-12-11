Horrorszenario über Australien: Fallschirmspringer kämpft um sein Leben

Mit einem Messer an der Brust kämpfte sich ein Fallschirmspringer in 4.600 Metern Höhe aus einer tödlichen Falle. Der Australier hing am Heck eines Flugzeugs fest.

Ein Fallschirmspringer im australischen Queensland überlebte einen gefährlichen Zwischenfall, als sein Reservefallschirm sich vorzeitig öffnete und am Heck eines Kleinflugzeugs verfing. Aufnahmen der australischen Transportbehörde ATSB dokumentieren den Vorfall vom September, bei dem der Mann in rund 4.600 Metern Höhe am Flugzeug hing. Das Unglück ereignete sich während eines geplanten Formationssprungs in Tully (Queensland), für den 17 Fallschirmspringer an Bord gegangen waren und ein Kameramann die Aktion filmen sollte.

Dramatische Rettung

Der in Not geratene Springer konnte sich mit einem an seiner Brust befestigten Messer befreien, indem er die Leinen seines Reserveschirms durchtrennte. Anschließend aktivierte er seinen Hauptfallschirm und landete mit nur leichten Verletzungen. Während des Vorfalls sprangen 13 weitere Teilnehmer aus dem Flugzeug, während zwei im Türrahmen verharrten und beobachteten, wie ihr Kollege sich mit einem Hakenmesser aus seiner misslichen Lage befreite.

Piloten-Notlandung

Für den Piloten entwickelte sich die Situation zu einer erheblichen Herausforderung. Laut ATSB musste er außergewöhnliche Anstrengungen unternehmen, um die Cessna stabil und auf Kurs zu halten.

Trotz der Beschädigungen am Heck gelang ihm schließlich eine sichere Notlandung des Flugzeugs.